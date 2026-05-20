Martes Day Racing Wheel for Nintendo Switch 2 announced

Nintendo has announced a new steering controller for the Nintendo Switch, called 'Mario Kart Racing Wheel for Nintendo Switch 2', which will be released in two versions: DX and standard. The standard version has a 22cm steering diameter, 180-degree rotation, and a foot pedal. The Special Edition version features the 'C' button (responding to game chat on the Nintendo Switch) and the 'Button Hold' function allows users to hold a button for prolonged periods. In addition, the DX version can be configured with a more durable rubber grip, special shock absorbers (for a more robust feel), and options for customization or upgrading as per Nintendo's preferences.

専用ステアリングコントローラー『マリオカート レーシングホイール for Nintendo Switch 2’と‘マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2’が発表されました。

マリオカート レーシングホイール for Nintendo Switch 2は、約22センチのステアリング直径と約180度の回転角、フットペダル付きで、アイテムボタンやボタン割り当て機能、さらにニンテンドースイッチ2のゲームチャットに対応した‘C’ボタン搭載。 さらに、’マリオカート8 デラックス’向け仕様として、ZLボタンの長押しでボタンを押し続けた状態にできる‘ボタンホールド機能’も備えています。

マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2は、約28センチのステアリング直径と約270度の回転角と、大型化型で、滑りにくいラバーグリップを採用。 パドルシフトとフットペダルで、本格的な操作感を届けています。 DXモデル独自の機能としては、ステアリング中心付近の‘デッドゾーン調節機能’や、切れ角を270度から180度に切り替えて最小限の動作で操作できる‘ウイニングモード’、直進・旋回のしやすさを7段階で調節できる‘リニアリティ調節機能’があったりと、迫力満点です。

さらに、クランプまたは吸盤による2種類の固定方式を選択できる点も特徴です。 マリオカート レーシングホイール for Nintendo Switch 2の価格は9,980円（税込）、マリオカート レーシングホイール DX for Nintendo Switch 2の価格は15,980円（税込）です。 発売日は2026年6月30日を予定しています





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Mario Kart Racing Wheel Nintendo Switch Racing Wheel Racing Game Standard Edition Special Edition

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