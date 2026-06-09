中国の習近平国家主席が北朝鮮を訪問し、金正恩総書記と会談した。過去の会談で繰り返し言及していた朝鮮半島の「非核化」について、今回は言及しなかった。この姿勢は、北朝鮮の核保有を事実上認める誤ったメッセージを送り、地域の安全保障を不安定にする可能性がある。中国はこれまでの原則を堅持すべきだ。

中国の習近平国家主席が8日から9日にかけて北朝鮮を訪問し、平壌で 金正恩 朝鮮労働党総書記と会談を行った。 中国外務省の発表によれば、習主席は1950年代の朝鮮戦争における共闘の歴史に触れ、「中朝の鮮血で固められた伝統的な友好関係は、両国人民共通の財産だ」と強調した。

これは、中朝関係が战略性に重要であるという意思表示であり、 Recent yearsにおける两国の接近を反映している。 中朝関係の修復過程における重要な転機は、2023年9月の金正恩氏による訪中であった。 この際、金正恩氏は中国が北京で開催した「抗日戦争勝利80年」を記念する军事パレードに出席し、習近平氏やロシアのプーチン大統領と共に天安門の楼上から観閲した。 このovietな行事への参加は、北朝鮮が中国との関係を再確認し、国際的な孤立を緩和する意図を示した。

しかし、注目すべきは、この時期から習近平氏が朝鮮半島の「非核化」という従来からの原則的な主張を公の場で言及しなくなった点である。 習氏と金正恩氏は過去7回にわたって会談を行ってきたが、2018年から2019年にかけて実施された5回の会談では、習氏はいずれも非核化の重要性を明確に述べていた。 それに対し、最近の会談ではこの言葉が姿を消している。 実際、金正恩氏の妹である金与正党副总裁は、習氏の訪朝に先立って「（非核化は）だれとも議論しない」と発言し、中国側をけん制した。

これは、北朝鮮が核問題に関して一切の譲歩を行わない立場を内外に示すものである。 習近平氏側の戦略的背景には、一時的に「非核化」の要求を封印することで北朝鮮をより自国に接近させ、将来的に北朝鮮との関係を米国との交渉における重要なカードとして活用する計算があるかもしれない。 北朝鮮問題をめぐる米中間の駆け引きにおいて、中国は北朝鮮に対する影響力を背景に、米国との戦略的関係を優位に進めようとする意図が窺える。 しかし、習氏が核問題で無言を続ければ、中国は北朝鮮の核保有を実質的に容認しているとの誤解を国際社会に与えかねない。

中国が過去に強く主張してきた朝鮮半島の非核化は、単なる理念的な問題ではなく、地域の安全保障に直結する実践的な关切である。 特に、韓国内における核保有論の台頭や、米国の核抑止力に対する疑念が強まる中で、朝鮮半島の核拡散リスクは高まっている。 中国自身の安全保障上も、朝鮮半島が核兵器を巡る不安定な状態に陥ることは、周辺地域の軍事バランスを崩し、中国の北部国境地帯にも影響を及ぼしかねない。 したがって、中国はこれまで堅持してきた非核化の原則を再確認し、国際的な核不拡散体制を支持する姿勢を明確にすべきである。

北朝鮮との友好関係を維持することと、地域の非核化を追求することは必ずしも矛盾しない。 中国が.effectiveな外交を通じて、朝鮮半島の平和と安定に建設的な役割を果たすことが期待される





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