米中間選挙で、アメリカの有権者はドナルド・トランプ大統領に厳しい審判を下し、共和党は連邦議会の上下両院で多数派の座を失った。11月19日にトランプと再び会談した中国の習近平（シー・チンピン）国家主席は

米中間選挙で、アメリカの有権者はドナルド・トランプ大統領に厳しい審判を下し、共和党は連邦議会の上下両院で多数派の座を失った。11月19日にトランプと再び会談した中国の習近平（シー・チンピン）国家主席は、政治的に弱体化した米大統領をどうみるのか。

習のトランプ個人に対する評価は、根本的には変わらないだろう。 ただし習は、今後2年間の米中関係をトランプがどこまで左右できるのか、また両首脳が今年合意した新たな2国間関係の枠組みをどこまで実行に移せるのかを、改めて見極めようとしている。 中国はトランプについて、首脳同士で交渉する意欲は依然としてあるが、政治的に重要な約束を果たす力は衰えつつあると判断するかもしれない。 この点が重要なのは、習もトランプも首脳同士の個人的な関係を軸とする外交を重視しているからだ。5月にはトランプが中国を訪れ、9月には習がアメリカを訪問した。

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中国側の発表によれば、両首脳は一連の会談で「尊重、公平、互恵に基づく建設的で戦略的に安定した関係」という新たな枠組みを築くことで合意した。 習はまた、「協力を優先し、競争を管理し、意見の相違を抑え、平和を展望できる」関係を求めた。