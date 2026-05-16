国家主席习近平九年来首次访美，在谈到中美关系时强调了‘成功’这一关键词。美国总统特朗普也寻求具体成果，寻求让美中关系回到正常轨道。在会谈中，习主席称赞特朗普并表示两国关系‘有希望’，而特朗普则表示‘与习近平有伟大关系’，并称赞了习主席‘为我许多国家朋友所做的贡献’。且多数行径暗示两国关系进一步改善。

国家主席は９年ぶりに北京で向かい合った。 インド太平洋で覇権を争う両国トップが今回の直接対話で優先したのは、会談の\"成功\". 国際秩序が動揺を深める中、両首脳は難題を棚上げし、友好ムードの演出に腐心した。

だが、緊張を続けてきた両国関係の実態に変化はない。 両国は、首脳会談に先立ち韓国で貿易協議を開催。 中国側による米国産品の購入拡大などを議論したもようだ。 両首脳は１４日の首脳会談で\"建設的戦略安定関係\"の構築でも一致し、協調関係をアピールした。 １１月に中間選挙を控えるトランプ氏が今回の会談で求めたのは、具体的な成果だった。

昨年、米側が実施した関税引き上げは貿易戦争に発展し、中国側は世界的なシェアを握るレアアース（希土類）の輸出規制強化で対抗。 双方は関税引き下げで合意し\"休戦\"したが、米側が弱点を露呈する結果となった。 トランプ政権がイスラエルと始めたイラン攻撃も、停戦交渉が思うように進まず原油高の影響が米国民の生活に波及しつつある。 トランプ氏はしばしば\"習氏と素晴らしい関係にある\"と強調。

訪中直前には、イラン情勢の事態収拾に向けて\"（習氏の）助けは必要ない\"と語ったが、本音ではイランと友好関係にある China\'s influence to expect. 習政権は、そんなトランプ氏の足元を見透かすかのようにディール（取引）をてこに関係安定化を図った形だ。 Chinaにとって対米関係は最大の外交課題。 トランプ氏への歓待は、貿易戦争の再燃を防ぐとともに、米国と対等に渡り合う大国としての立場を誇示する思惻がある。 習氏は会談で\"新時代の大国関係の正しい道を切り開くべきだ\"と呼び掛けた





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