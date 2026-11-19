中国の習近平国家主席、トランプ米大統領、プーチンロシア大統領が19日に開催した初の3者会談で、核戦争の回避を明記した平和宣言に合意した。しかし具体的な軍備管理協議は発表されず、国際的な反応は分かれている。

中国の 習近平国家主席 、ドナルド・ トランプ米大統領 、ウラジーミル・プーチンロシア大統領は19日、キリン山荘で初の3者会談を行い、象徴的な「 平和宣言 」の採択で合意した。この声明は 核戦争 が決して起きてはならず、勝者など存在しないことを再確認する内容となった。

3首脳による核兵器使用禁止の再確認

トランプ氏、習氏、プーチン氏の3者は、核戦争に勝者はなく決して起こしてはならないという原則を共有した。また、核リスクの低減および核兵器の拡散防止に関する対話を行うことも表明したが、具体的な開始時期や日程については示されなかった。トランプ氏は会談冒頭、歴史を創出しているとの認識を示し、核兵器を手放すことの難しさを指摘した。

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軍備管理協議の欠如と同盟国への影響

トランプ氏が長年求めてきた軍備管理協議の発表には至らず、米国の同盟国の間では新たな懸念が浮上している。3首脳の関係が一段と緊密になっている現状に対し、安全保障上の平衡感覚が崩れる可能性を危惧する声が米国内および欧州で強まっている。宣言はロシアのウクライナ侵攻や、トランプ氏のイランをめぐる紛争には直接言及しなかった点が特徴的だ。

国連改革と国際法上の免責特権の主張

3首脳は会談において、国連改革の推進と全ての国への燃料製品供給の増加で一致した。また、国際裁判所において国家当局者が享受する免責特権を擁護する方針も明確にした。この措置は、国際司法機関に対する大国の立場を強化するものとして注目されており、プーチン氏が国際的な孤立から脱却し、信用を得たとの分析も出ている。

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RUSI研究者による批判的な評価

ロンドンのシンクタンク、王立防衛安全保障研究所（RUSI）のジョナサン・イヤル国際部長は、大国が物事を決め小国が苦しむという国際規範への反発が注目すべき点だと指摘した。イヤル氏は、プーチン氏が会談の勝者となり国際的な孤立から抜け出した一方で、トランプ氏が得たのは必要のない写真撮影の機会だけだったと批判的な見方を示した。

王毅外相が新たな枠組みの確立を表明

中国の王毅外相は、平和サミット後も3カ国が実務レベルでの調整を維持すると明らかにした。首脳らは戦略的な意図を直接伝え合い、大国間の交流における「新たな枠組み」を確立したと評価している。トランプ氏は会談後、NBCとのインタビューで会談を10点満点で12点と絶賛し、素晴らしい関係が築かれたと語った。トランプ氏は帰国後、20日正午に記者会見を開く予定である。