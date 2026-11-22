【深圳＝三塚聖平】中国の習近平国家主席は、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれた広東省深圳で、計14カ国の首脳と会談を行った。参加国では、日本、フィリピン、ニュージーランド、ブルネイの4カ国の首脳との会談は行わず、香港紙の…

【深圳＝三塚聖平】中国の習近平国家主席は、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が開かれた広東省深圳で、計14カ国の首脳と会談を行った。 参加国では、日本、フィリピン、ニュージーランド、ブルネイの4カ国の首脳との会談は行わず、香港紙の明報は、高市早苗首相とフィリピンのマルコス大統領が、「今回、訪中した『近隣国』の指導者の中で習氏との会談がなかった2人となった」と伝えた。

習氏は17～20日の4日間、首脳会議の合間を縫って韓国やオーストラリアなど参加国首脳と会談を行った。 米国とロシアとは2国間会談に加え、史上初をうたう米中露3カ国による首脳会談まで行っている。 明報が、習氏が会談を行わなかった2カ国として指摘した日本とフィリピンは、共に中国との関係が緊張している。 日本とは台湾問題、フィリピンとは南シナ海の領有権を巡る問題がそれぞれ続いている。

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フィリピンメディアによると、マルコス氏は18日に開かれたAPEC首脳会議の歓迎夕食会で中国の王毅外相と対話を行った。 マルコス氏が20日に明らかにした。 南シナ海における緊張緩和の方法などを協議したという。 公式な会談ではなかったが、直前にフィリピンで東南アジア諸国連合（ASEAN）関連首脳会議が開かれたこともあり、中国側がマルコス氏に配慮を見せた可能性もある。

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中国側は、各国首脳との会談を巡り台湾問題について強調している。 中国外務省は、20日に行った中豪首脳会談に関する発表文で、アルバニージー首相が「豪側は『一つの中国』政策の堅持を約束する」と述べたと明記した。 会談相手の台湾問題に関する発言の記述は、タイやマレーシアなど各国との会談に関する発表にもあった。