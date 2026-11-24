タレント羽賀研二（65）が23日、自身のYouTubeチャンネル「はがけんチャンネル」を約10カ月ぶりに更新。体に起きた“突然の異変”を告白した。羽賀は今回、… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

羽賀は今回、動画は「長らくお休み頂きました！ はがけんチャンネル再開します」とのタイトルで約10カ月ぶりに同チャンネルを更新。 誕生日である7月21日に撮影済みの動画であることも説明された。

冒頭では以前と変わらぬ日焼けした若々しい顔で登場した羽賀が「みなさん本当にご心配かけました。 すべて私の不徳の致すところでありまして。 こうしてみなさんにお目にかかれたので、うれしく思っております」と頭を下げた。 羽賀は「走って帰ってきて、トイレ行くじゃない。

Also read 海外SFC向け新作アクションRPG「Eternal Hunters: The Branford Legacy」がKickstarterで支援募集中。2人協力プレイに対応，日本語化も目標に

血尿が出て…。 俺、初めてだったんですよ。 で、病院に行った」と明かした。 病院でエコー検査や尿検査などをしたといい、羽賀は「怖かったから。

（泌尿器科医に）“先生、ズバリ言ってもらっていいんで、どうでした？ ”って言ったら、（医師から）“うーん、数値ねえ、何でもないねえ”って。

Advertisement

“たぶんね、尿管とかに、年齢的にある程度、多少なりとも（石などが）ある。 出てくるもんだよ。 それが走る振動によって、もしかしたら尿管に傷がついてるかなあ、っていうところが見解かな。 数値はなんにも（悪いところが）ない。

たぶんそうだと思う。1週間様子みよう”と（診断された）。 で、漢方薬もらって」と医師とのやり取りなどを説明した。 検査結果が出るまでの1週間、かなりドキドキしたが、7～8キロ程度走るのはやめなかった。 ただ毎回血尿が出たという。1週間後に再び病院に行ったところ、医師から「細胞の結果も、何ともないね。

健康そのものだよね。 数値上は」と“問題なし”の診断を受けた。 しかし「ただ、走るのちょっと少なめにしたら？ 医者としての見解で言わせてもらうと、歩いた方がいい。

大手振って、大股で。 効果は一緒だよ。 心臓にとって60（歳）すぎて、（毎日走るのは）あんまり“いいね”とは言いずらいなあ。 “やりすぎ”も毒だから…」と走るよりもウオーキングを勧められたことも振り返った。