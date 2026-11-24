羽賀健介が約1年ぶりにYouTubeチャンネル「はがけんチャンネル」を再開。7月21日撮影の動画で、長らくの休業 reason お詫びと近況を報告した。最近のランニング習慣や年末の仕事、映画オファーにも言及し、初心に戻って歩んでいく決意を示した。

今の動画は羽賀の誕生日である7月21日に撮影済みだったという。 動画は「長らくお休み頂きました！ はがけんチャンネル 再開します」とのタイトルで更新。 以前と変わらぬ日焼けした若々しい顔で登場した羽賀が冒頭で「みなさん本当にご心配かけました。

すべて私の不徳の致すところでありまして。 こうしてみなさんにお目にかかれたので、うれしく思っております」と頭を下げた。 そして、今回の動画は羽賀の誕生日である7月21日に撮影済みだったことを説明。 スタッフから年齢を聞かれると「まあ、ググれば（＝グーグル検索する）すぐ分かりますね」と答えた後、すぐ「あっ！

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でもググらないでほしいな。 ググると俺のいろいろなことが…」と自身の“過去”についてまで情報が出てきてしまう可能性があることを自虐的に気にした。 近況について聞かれると、羽賀は「朝走ってますよ」と即答。 そして「少し充電をしていました。

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その間はできる仕事をやったり…細かい仕事はいろいろ入っていて。 また年末に、いいお仕事…ちょっと“芸能人ぽいな”っていうお仕事が入ったりとかしてるので。 あと映画も、いくつかお話をいただいています」などと明かした。 そして最後に「本当に、みんなに迷惑かけたんで、とにかくすべてのことを、もう1度初心に戻って、一歩一歩また頑張ってみようかなと思います。

これからもはがけんチャンネル、ますます気合入れて頑張っていきたいので、よろしくお願いします。 それでは…ネバーギブアップ！ 」とポーズを決めつつ、笑顔で話していた。