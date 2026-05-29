羽生選手のコスチュームを集めた豪華写真集が発売

ハードカバーの144ページオールカラー写真集が、オリジナル額装ホルダー入り刺繍レース＆写真セット、メイキング集、コンセプト＆インタビュー集、スペシャル動画、Couture on Ice オリジナルファイルなどをセットにした豪華仕様となっています。

ハードカバーの144ページオールカラー 写真集 は、 オリジナル額装ホルダー 入り刺繍レース＆写真セット、メイキング集、コンセプト＆インタビュー集、スペシャル動画、Couture on Ice オリジナルファイルなどをセットにした 豪華仕様 となっています。

仕様はA4変形で、縦302mm×横230mm×幅14mmとなります。144ページオールカラーで、上製写真集に収録するため、伊藤氏が新たに製作したコスチューム3着（Knight of the White Peacock/Sakura/Energy）が収録されています。 過去に、伊藤氏が羽生選手に贈った衣装（Moonlight Sonata）や、競技用の衣装の中で羽生選手がベストコスチュームとして挙げた衣装（Heaven and Earth）、公演用の衣装の中で伊藤氏が写真集に収録するため選んだ衣装（Fire Bird）などが収録されています。

計6着のコスチュームを身にまとい、リンクを滑る羽生選手を撮影・収録しました。 コスチューム《Knight of the White Peacock》に使用した白い孔雀の刺繍レースを額装し、コスチュームを身にまとう羽生選手の写真をセットにして飾ることができるオリジナルホルダーも収録されています。 ゴールドで施された孔雀の刺繍レースは、本企画のために一から製作し、一般には手に入れることのできないたいへん貴重なものです。 片面には、写真集のカバーにも掲載したメインビジュアルである羽生選手の写真をセッティング。

表面にはタイトルの文字をゴールドで箔押しした豪華仕様です。 フィッティング（衣装合わせ）の様子を撮影・収録したメイキング写真集も収録されています。 フィッティングは、仮縫いの状態でサイズを確認したり、実際にアイスリンクで滑って機能性をチェックしたりする、衣装製作には欠かせない工程です。 本企画においても、写真集の撮影に先立ってフィッティングが行われました。

表舞台からは見られない、貴重なショットをたっぷり収録しています。 コスチュームの製作者である伊藤氏によるコンセプト解説、実際にコスチュームを着用した羽生選手の感想やデザインについての思い、羽生選手と伊藤氏が、それぞれ《Heaven and Earth》と《Fire Bird》を選んだ理由等をテキスト収録しています。 アイスリンクを貸し切り行った羽生選手の写真撮影の様子（2分40秒）と、2026年7月24日（金）から開催する展示会場の様子（4分）を撮影した2種類の動画をご用意しています。 展示会場の様子は、展示期間終了後の配信となります。

表面にコスチュームの写真、内側（ポケット）にコスチュームを身にまとう羽生選手の写真をあしらった見開きクリアファイルも収録されています。 《Knight of the White Peacock》と《Moonlight Sonata》のコスチュームをモチーフにしています。 写真集の刊行を記念して、東京タワーフットタウン3階TOWER GALLERYにて衣装＆写真展を開催します。 詳細につきましては、特設ページまたは下記プレスリリースをご確認ください





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羽生選手 コスチューム 写真集 豪華仕様 オリジナル額装ホルダー

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