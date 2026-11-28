フィギュアスケート男子で五輪を連覇し、プロスケーターとして活躍中の羽生結弦さん（３１）が出演と製作総指揮を手掛ける「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅ

フィギュア スケート男子で五輪を連覇し、プロスケーターとして活躍中の 羽生結弦 さん（３１）が出演と製作総指揮を手掛ける「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」のアンコール公演が２８日、佐賀市のＳＡＧＡアリーナで開幕した。

羽生さんがショーで滑るのは４月以来７か月ぶり。６８００人の観客を前に、２時間に渡り熱演した。 以下、公演後の一問一答その２。

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「予報では停滞前線が近づいていて、ちょっと天気荒れるみたいなことも言っていたんですけど、朝ちょっと雨が降ったぐらいで、少しまた晴れたりして、ここに来られる方にとってはちょっと心配だったと思うんですけど、そこまで大崩れしてなくて、ホッとしたっていうのが、まず出演者としての気持ちでした。 そして、なかなか僕自身も、こうして国内のツアーでいろんな場所で滑らせていただくにあたっても、飛行機に乗って移動するということが少なくて。