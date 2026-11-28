フィギュアスケート男子の羽生結弦選手が佐賀市SAGAアリーナで単独公演を実施。地元の要素を取り入れた演出で6800人を惹きつけ、今後の新作公演へ向けて意欲を示した。

フィギュアスケート 男子で五輪2大会連続金メダリストのプロスケーター、 羽生結弦 さん（31）が、28日に 佐賀市 の SAGAアリーナ で単独公演「 REALIVE 」のアンコール公演を開催した。羽生選手は本作の制作総指揮も務めており、この公演は同年4月に宮城県で行われた公演から約7カ月ぶりの上演となった。

地元色を取り入れたREALIVE公演

SAGAアリーナは、冒頭の「ようこそ！」というかけ声で幕を開けた。羽生選手はプロ転向後に生み出した多ジャンルの演目を披露し、観客6800人を圧倒した。セットリストは、曲「MEGALOVANIA」「Happy End」「あの夏へ」などで構成され、競技者時代の代表曲である「SEIMEI」で全7曲の公演が締めくくられた。

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今回の佐賀公演では、特別バージョンとして演目や演出にアレンジが加えられた。羽生選手は「佐賀特別バージョンということでHappy Endを入れさせていただきました」と明かし、観客を引き込んだ。公演中に流された映像では、地元ならではの言葉が盛り込まれていた。

映像では「呼子のイカ食べたかい？」「嬉野温泉入ったかい？」といったユーモラスな地域特有のフレーズが登場した。これに対し羽生選手は「とてもご縁のある地になった」と感慨を述べ、佐賀との深いつながりを強調した。

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新作アイスストーリーWHITEBOXへ

羽生選手は今後、言葉とスケートで物語を紡ぐアイスストーリー第4弾「WHITE BOX」の上演を予定している。この新作は来年1月から始動し、ファンからの注目が集まっている。その前日譚である「PREQUEL」についても、再び披露されることになっている。

新作公演「PREQUEL」では、大ヒット映画「国宝」の音楽担当で知られる作曲家、原摩利彦氏が書き下ろした全10曲が使用される。羽生選手はこの楽曲群を熱演し、観客に深みのある表現を届ける予定だ。

羽生選手は今回の取り組みについて、芸術的な到達点を目指している。彼は「皆さんの心の中の色になれるように願っています」と述べ、作品を通じて観客と心の交流を図りたいという意向を示した。今後の公演で、どのような表現が実現するか注視される。