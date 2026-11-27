ファンを公言してきた羽生結弦が、Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が書く歌詞の力について寄稿。「僕のこと」などの楽曲が、ジャンプに悩み心身ともに疲弊していた時期に自身を肯定させ、希望を与えたと語る。

以前から、Mrs. GREEN APPLE（ミセス）のファンであると公言してきた 羽生結弦 。2023年2月、羽生は東京ドーム公演『GIFT』のエンドロールでミセスの「僕のこと」に合わせてパフォーマンスする映像を流すなど、自身の表現にもミセスの楽曲を取り入れている。

その羽生に、ミセスとソロの全楽曲を作詞する大森元貴の言葉の力について文章を寄せてもらった。

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「僕のこと」という楽曲がリリースされた時からずっと、この歌に救われてきました。 何か自分を投影させてもらえるような、でも、そのままでいいんだよって肯定してもらえるような。 そして、誰かにとって希望であれるように頑張りたいなと、背中を押してもらってきました。 小さい頃は、ただがむしゃらにジャンプを跳んでいました。