プロフィギュアスケーターの羽生結弦さんが出演と製作総指揮を手掛ける単独公演「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」のアンコール公演が２８日、佐賀市の

プロ フィギュア スケーターの 羽生結弦 さんが出演と製作総指揮を手掛ける単独公演「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」のアンコール公演が２８日、佐賀市のＳＡＧＡアリーナで開幕した。

羽生さんがショーで滑るのは４月以来７か月ぶり。６８００人の観客を前に、２時間に渡って熱演した。 同公演は２９日にも行われる。 第１部はプロ転向後に生まれた６演目を滑り、最後は競技者時代の代表作「ＳＥＩＭＥＩ」で締めた。１曲目の「ＭＥＧＡＬＯＶＡＮＩＡＥ」は極上のスピンで構成したプログラム。 エッジと氷がぶつかり合う音を存分に会場に響かせた後、リンク中央で「ようこそ」と声を張り上げ、曲がスタートした。 ４月の宮城公演から演出や演目にアレンジを加えた、今回のアンコール公演。

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佐賀スペシャルエディションとして坂本龍一氏の「Ｈａｐｐｙ Ｅｎｄ」を選曲し、魂を込めた。