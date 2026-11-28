フィギュアスケート男子で五輪を連覇し、プロスケーターとして活躍中の羽生結弦さん（３１）が出演と製作総指揮を手掛ける「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅ

フィギュア スケート男子で五輪を連覇し、プロスケーターとして活躍中の 羽生結弦 さん（３１）が出演と製作総指揮を手掛ける「ＹＵＺＵＲＵ ＨＡＮＹＵ “ＲＥＡＬＩＶＥ” ａｎ ＩＣＥ ＳＴＯＲＹ ｐｒｏｊｅｃｔ」のアンコール公演が２８日、佐賀市のＳＡＧＡアリーナで開幕した。

羽生さんがショーで滑るのは４月以来７か月ぶり。６８００人の観客を前に、２時間にわたり熱演した。 同公演は２９日も行われる。 舞台演劇のような世界観が、氷上に広がっていった。 羽生結弦さんが紡ぐ物語は、観客の想像力をかき立て、心にさまざまな色を残す。

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来年１、２月に行われるアイスストーリー第４弾「ＷＨＩＴＥ ＢＯＸ」の前日譚「ＰＲＥＱＵＥＬ」を第２部で披露。 大ヒット映画「国宝」の音楽を担当した原摩利彦氏が書き下ろした１０曲からなる２５分の大作を演じ上げ「みなさんの心の中の色になれるように願っています」と優しく語りかけた。 第１部はプロ転向後に生まれた６演目を滑り、最後は競技者時代の代表作「ＳＥＩＭＥＩ」で締めた。１曲目の「ＭＥＧＡＬＯＶＡＮＩＡ」は極上のスピンで構成したプログラム。