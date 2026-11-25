専用アプリ「ELECOM Healthcare」に対応した新しい体組成計が登場。体重を乗せるだけで測定データが自動送信され、iOSとAndroidでグラフ表示や目標数値の自動設定などができる。筑波大学名誉教授の監修による推定式を採用し、一般モードに加え筋肉量が多い人向けのマッチョモードも備える。家族5人分のユーザー登録が可能だが、ペースメーカー使用者や妊婦は使用できない。

測定データは専用アプリ「ELECOM Healthcare」に自動送信され、本体に乗るだけで記録が残る仕組みで、日々の変化を手軽に見える化する製品だという。 同製品は、体脂肪率や骨格筋量、内臓脂肪レベルなどを本体で19項目、アプリでは34項目まで管理できるのが特長だ。

筑波大学名誉教授の田中喜代次博士が監修する研究連携プロジェクトで開発された推定式を採用し、一般モードに加えて筋肉量の多い人向けのマッチョモードも備える。 スポーツに取り組む人から、日常の健康管理を重視する人まで、体の状態をより具体的に把握しやすい設計だ。 専用アプリ「ELECOM Healthcare」は、iOSとAndroidに対応し、測定結果のグラフ表示や体組成レポートの表示・ダウンロード、選択した目標体型に応じた目標数値（体重・体脂肪率・骨格筋率）の自動設定などに対応する。

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Wi-Fi通信でデータを自動送信するため、スマートフォンを都度操作する手間を抑えられる。 ホーム画面の表示項目や順番もカスタマイズでき、家族5人分までユーザー登録が可能だ。 なお、ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器を使用している人は併用厳禁で、妊娠中の人も使用を控える必要がある。 健康管理を数値で継続したい人に向け、測る、見る、鍛るを一台でつなぐ新しい体組成計だ。