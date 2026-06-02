義烏優豊株式会社、日本向け水着ビキニの卸販売を開始

中国義烏の縫製加工工場が日本市場向けに水着ビキニの卸販売を開始。小ロットOEM対応や日中貿易のノウハウを強みに、新規取引先を募集。

中国義烏市に拠点を置く 義烏優豊 株式会社（yuuto japan）は、下着ナイトブラ、着圧レギンス、ラッシュガードの製造を行う縫製加工工場です。 このたび、日本市場向けに 水着ビキニ の 卸販売 を開始したことを発表しました。

同社はこれまで、着圧レギンスや下着ナイトブラを中心に、雑貨からアパレルまで幅広い製品を手がけてきた実績があります。 その豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでの提案が可能であるとしています。 新規お取引先企業の募集も同時に行い、既存の日本での実績を紹介しながら、パートナーシップの拡大を目指します。 今回の新事業では、水着ビキニ、ワンピース、タンキニなど多様な種類の水着を、各タイプ300枚からの注文生産で受注します。

オリジナルネームの縫い付けやOEM生産にも対応可能で、企業のニーズに柔軟に応える体制を整えています。 同社は20年にわたる日中貿易の経験から、フォワーダーや貿易条件についても最適な提案を行うことができるとアピールしています。 トップレベルの総合縫製工場として、価格や納期の課題を迅速に解決し、これまでに作ることができなかった製品や仕入れが困難だった製品の納品を実現します。

さらに、義烏優豊株式会社は中期的な競争力強化を目的に、2011年7月に「YT GX4 TOP10」という戦略計画を策定しました。2011年度から2016年度までに「4つのG」、すなわちGreen（環境）、Growth（成長）、Global（グローバル）、Great Company（偉大な企業）をキーとした成長戦略を実行し、「TOP10の実現」を目指しています。 全社を挙げて会社の成長を確かなものにする所存であり、今後とも一層のご支援をお願い申し上げます。

同社の取り組みは、日本のアパレル市場に新たな供給源を提供し、中小企業から大手まで幅広い顧客のニーズに応えることが期待されます。 特に、小ロットでのOEM生産は、在庫リスクを抑えたい企業にとって魅力的な選択肢となるでしょう





PRTIMES_BIZ / 🏆 115. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

水着ビキニ OEM生産 義烏優豊 卸販売 小ロット

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Valens Semiconductor、業界初のMIPI A-PHY準拠チップセットを自動車メーカー（OEM）とシステムメーカー（Tier1）にエンジニアリング・サンプル出荷開始Valens Semiconductor Ltd.のプレスリリース（2022年5月17日 15時54分）Valens Semiconductor、業界初のMIPI A-PHY準拠チップセットを自動車メーカー（OEM）とシステムメーカー（Tier1）にエンジニアリング・サンプル出荷開始

Read more »

ホンダ、「FAA/OEM Review Panel」に加入 ボーイングやエアバスなどと持続可能な航空燃料を評価本田技研工業は6月23日、持続可能な航空燃料（SAF：Sustainable Aviation Fuel）の安全性を評価し、規格化を支援する国際団体「FAA/OEM Review Panel」へ加入したと発表した。

Read more »

ホンダ、持続可能な航空燃料の評価団体へ加入…アジア初 | レスポンス（Response.jp）ホンダは、持続可能な航空燃料（SAF）の安全性を評価し、規格化を支援する国際団体であるFAA（米国連邦航空局）/OEM Review Panelへ2022年6月に加入した。ホンダは同団体へ加入したアジア初のメーカーとなる。

Read more »

「トヨタで売れば売れる」…って…こと？ 本家より爆売れトヨタがOEMで売るクルマ - 自動車情報誌「ベストカー」自動車に限らず、衣服や家電業界などで、開発したメーカーとは別会社のブランドで販売する、通称「OEM」。OEM車が本家本元の販売台数を上回ることはあまりないが、まれに「本家越え」をするOEM車もあり、その多くがトヨタだ。その例をいくつかご紹介。

Read more »

「ウコンの力」「iMUSE」製造で稼ぐ統一教会系企業 | 週刊文春 電子版実はこの神川工場、知る人ぞ知る、統一教会の“聖地”なのだという。統一教会に詳しいフリーライターの石井謙一郎氏が語る。 「教祖の文鮮明氏もこの地を3度訪れており、信者同士の合同の『約婚式』が行われたこともある」

Read more »

【OEM】クリプトモールジャパンが世界初「ハイブリッドNFTマーケットプレイス」の「OEM」提供を開始！「真贋証明」と「サプライチェーン」を担保した“Web3.0型”「鑑定証...cryptomall japan株式会社のプレスリリース（2022年10月19日 21時56分） OEM クリプトモールジャパンが世界初[ハイブリッドNFTマーケットプレイス]の[OEM]提供を開始！[真贋証明]と[サプライチェーン]を担保した“Web3.0型”[鑑定証明システム（R）]を利活用

Read more »