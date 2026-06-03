義烏優豊、日本向けヨガウェア卸販売を開始

中国義烏の縫製工場「義烏優豊」が、日本市場向けにヨガウェアの卸販売を開始。20年の実績と小ロット対応で新規取引先を募集。

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は、中国義烏に拠点を置くアパレル縫製加工の専門工場です。 長年にわたり、下着ナイトブラや着圧レギンス、靴下などの製造を手がけてきました。

このたび、日本市場向けにヨガウェアの卸販売を新たに開始いたしました。 当社は、雑貨からアパレルまでの幅広い分野で培った豊富なノウハウと、中国義烏の強力なサプライチェーンを背景に、競争力のある価格と小ロットでの柔軟な提案が可能です。 また、品質には厳しくこだわり、お客様のブランドイメージに合わせたネームタグの変更も承ります。 新作の夏物下着セットやブラジャーも販売開始しており、OEM生産のご要望にも対応いたします。

当社は日本市場に20年間進出しており、中国義烏でも有数のアパレル縫製加工工場としての実績があります。 この経験を活かし、フォワーダーや貿易条件の最適な提案から、価格や納期に関する課題を迅速に解決いたします。 これまで製造が困難だった製品や、他では調達不可能だったアイテムも、当社の技術とネットワークで実現可能です。 新規お取引先企業様を広く募集しており、既存の取引先様と共に、さらなる事業拡大を目指します。

中期的な競争力強化のため、2011年7月に「YT GX4 TOP10」を策定しました。 これは、2011年度から2016年度までの5カ年計画で、「4つのG」（Green、Growth、Global、Great Company）をキーワードとした成長戦略を実行し、業界トップ10入りを目指すものです。 全社一丸となってこの目標に取り組み、持続的な成長を確かなものにしてまいります。 今後とも、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます





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義烏 ヨガウェア 卸販売 OEM 縫製工場

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