群馬銀行は26日、東京都内で投資家向け広報（IR）説明会を開いた。深井彰彦頭取が2027年4月の第四北越フィナンシャルグループ(FG)との経営統合の進捗などについて説明し「勘定系システムの統合は30年1月を想定している」と明らかにした。業務系システムも勘定系システムの統合前後に統合するとした。経営統合当初は規模を生かしたトップライン（収益）でのシナジーが中心となるが、システム統合によってコスト

業務系システムも勘定系システムの統合前後に統合するとした。 経営統合当初は規模を生かしたトップライン（収益）でのシナジーが中心となるが、システム統合によってコストシナジーも期待できる時期を具体的に示した。

質疑応答では日銀の政策金利がターミナルレート（利上げの最終到達点）に到達した際の成長余地について質問が相次いだ。 深井頭取は第四北越FGが強みとする非金利業務収益を念頭に「金利のターミナルを迎えたときに手数料収入が成長のドライバーとなる。 すでにシナジーも出ている」と強調した。 個人預金の流出については金利による獲得や首都圏でも定期預金を獲得する方針を説明した。

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経営統合で最終合意した26年3月時点では、統合持ち株会社「群馬新潟FG」の30年3月期の純利益目標は1400億円超としていた。 金利上昇の追い風もあり、群馬銀と第四北越FGの27年3月期の純利益予想の単純合算は1235億円と堅調だ。 深井氏は「どういう水準ならマーケットの期待に応えられるかと考えている」と話した。 群馬銀行と第四北越FGは12月23日にそれぞれ臨時株主総会を開く。