群馬県みなかみ町、未来創造型まちづくりの拠点「アーバンデザインセンター（UDC）みなかみ」設立

群馬県みなかみ町は、株式会社オープンハウスグループ、株式会社群馬銀行、東京大学大学院工学系研究科と連携し、2026年4月に「アーバンデザインセンター（UDC）みなかみ」を設立しました。UDCは、課題解決型＝未来創造型まちづくりのための公・民・学連携のプラットフォームであり、行政都市計画や市民まちづくりの枠組みを超えた新たな形のまちづくり組織や拠点です。発足に伴い、オープニングセレモニーが開催され、約100名が参加しました。

群馬県 みなかみ町は、株式会社オープンハウスグループ、株式会社群馬銀行、東京大学大学院工学系研究科と連携し、2026年4月に「 アーバンデザインセンター （UDC）みなかみ」を設立しました。

UDCは、課題解決型＝未来創造型まちづくりのための公・民・学連携のプラットフォームであり、行政都市計画や市民まちづくりの枠組みを超えた新たな形のまちづくり組織や拠点です。 発足に伴い、2026年5月8日(金)にオープニングセレモニーが開催され、約100名が参加しました。 テープカットや今後の展望紹介に加え、センター内に展示された上毛高原駅周辺の立体模型も披露されました。

UDCみなかみは、利根川の源流に位置する群馬県みなかみ町の上毛高原駅前に設置され、地域の自然・文化・資源を最大限に生かし、公民学が連携して地域の持続的なまちづくりを推進するハブ拠点として機能します。 北関東エリアでのUDC設立は初めてとなります。

上毛高原駅周辺は都心から約60分とアクセスに恵まれた立地環境でありながら、徒歩圏内には、地域が守り続けてきた”北関東随一の自然発生数”といわれるホタルの生息環境、美しい山並みと田園風景など貴重な自然や風景がいまも残っています。 2017年にみなかみユネスコエコパークとして登録され、国際的にも高く評価される豊かな自然環境をさらに育み、それらを存分に味わい体験できる多様なフィールドをさらに整えながら、人口減少時代の中山間観光地域のモデルとなる持続的な地域像を描き、実践していきます。 現在、UDCみなかみの中心メンバーとして、東京大学大学院都市デザイン研究室の調査結果やアイデアを基に、月に2回のペースで打ち合わせを重ね、今夏にビジョンの素案を公開予定です





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