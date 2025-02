羊蹄山を望む絶景テラスと露天風呂が自慢！ 〈NOT A HOTEL RUSUTSU〉が2028年完成

北海道ルスツリゾートの山頂に建設される〈NOT A HOTEL RUSUTSU〉は、国際的に評価の高いスノヘッタが設計する世界最高峰のホテル。 地上部分と地階部分からなる独創的な建物は、羊蹄山を一望できる絶景を独占でき、静けさの中心、身体、精神の調和をとった空間を提供する。

羊蹄山 と広大な水平線、そして何も遮るものがない絶景を独占できる〈 NOT A HOTEL RUSUTSU 〉。北海道の有名なスキーリゾート〈 ルスツリゾート 〉の3つの山の一つに位置するこの施設は、2028年の完成を目指している。設計を手がけるのは、国際的に評価の高い スノヘッタ だ。\ スノヘッタ は、ノルウェー中部にあるドブレ山脈の最高峰、雪に覆われた山頂を意味し、今回の立地にも通じるものがある。彼らは国連の持続可能性に関する報告書「Our Common

Future」に強く影響を受けており、持続可能性を前提とした開発に取り組んでいる。また、革新的なデザインで建築と自然を美しく融合させることで知られている。\ゴンドラで山頂にアクセスできる敷地は、冬には一面の雪に覆われ、富士山に似ている羊蹄山がそびえる。建物は雄大な景色に向かって弧を描くように延びる地上部分と、その下に交差する地階部分から成り、1組だけが滞在できる。山頂の地形を反転させた弓形の地上部分には、異なるレベルの居住スペースがあり、それと交差するように配置された地中部分にはジムやサウナがある。\スノヘッタ・チームが設定したコンセプトは「Zenith(空を見上げた時に真上にある点)」だ。大地と繋がり、空を仰ぐ感覚を建築とインテリアに取り入れる。薄暗い館内に足を踏み入れると徐々に感覚が研ぎ澄まされていき、差し込む光や突如広がる荘厳な景色が際立つような設計だ。焚き火スペースやスパを設け、静けさの中で、心、身体、精神の調和の取れたバランスへと空間が導く。さらに、施設から直接スキーで出かけられるよう計画を進めている。羊蹄山は日本海側の湿気を遮るため、ルスツの雪質はニセコよりもドライで、冬の滞在では北海道の中でも群を抜いて良質なパウダースノーを誰よりも楽しめるだろう。初夏には羊蹄山と雲海が広がり、トレッキングやラフティングなど、一年を通して大自然を満喫するためのユニークな体験ができる環境だ





