織田翔希とドジャース面談、ゲレン副社長が佐々木投手と並べ大絶賛

横浜DeNAの織田翔希投手（18）がロサンゼルス・ドジャースと面談し、ゲレン・カー副社長は最速157キロの才能を世界一と評価。佐々木朗希投手と同等の逸材と称し、個別育成プランでの獲得に本気を見せている。

最速157キロの直球を投げる横浜DeNAの 織田翔希 投手（18）が、14日に ロサンゼルス・ドジャース との面談を行った。 ゲレン・カー 副社長ら3人が横浜・ 長浜グラウンド を訪れ、2時間半にわたって球団の魅力を織田本人へアピールした。この動きは、日本人選手としての初のメジャー挑戦に向けて、ドジャース組織が具体的に動き出したことを示す重要な一歩となった。

組織理念と歴史を全面展示した面談

ゲレン・カー副社長は面談後の報道陣の取材に対し、今回のミーティングが単なるスカウトではない点を強調した。ドジャースがどのようなチームであり、選手をどのように育てていくのかという組織の全体像を理解してもらうことが、今回の面談の大きな目的でありスタートであったと語った。過去に日本国内のみならず他のアジア諸国からも、多くの「初のメジャーリーガー」というパイオニアを輩出してきた歴史を説明し、新しいドアを開き、新しい世界に挑戦するというドジャースのDNAについても深く理解していただく機会となったと述べた。副社長は、このアプローチを通じて好感触を得たと手応えを語っている。

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織田翔希の才能を世界NO1と断言

1年生の頃から追跡を続けてきた織田翔希投手については、そう簡単に見いだされるような才能ではない素晴らしい能力を持っていると評価した。今後の伸びしろや将来性についても大変高く評価しており、あえて比較するならば、高校生として活躍していた佐々木朗希投手に匹敵すると大絶賛した。彼以来、これほど素晴らしい投手を日本で見つけることができたとの発言は、ドジャースが織田に掛ける期待の大きさを感じさせるものであった。直近1年間で世界中の18歳の投手を見てきた中で、彼が世界ナンバーワンであることは間違いないと信じていると断言した。

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型にはまらない個別育成プランの提示

育成プランの提示に関しては、決まった型を押し付けるのではなく、選手とパートナーシップを組み、コミュニケーションを重ねながら一人ひとりの特性や希望に合わせて才能を最大化していく方針を示した。メジャーリーガーへの理想的な道筋を一緒に作っていくという本気度を見せつけ、単なる入団ではなく、長期的な成長支援によるメジャー定着を目指す姿勢を明確に打ち出した。この柔軟かつ密着したサポート体制は、日本国内の育成環境とは異なる魅力として織田選手にアピールする核心部分となった。

今後の契約動向と国際市場への影響

此次の面談によって、織田翔希投手の国際市場での評価はさらに高まり、他の球団との競合も激化すると予測される。ゲレン・カー副社長が提示した個別最適化された育成プログラムは、日本のトップ高校生投手らにも大きな影響を与える可能性がある。ドジャースがどの段階で公式オファーを出し、契約が成立するかは注目点であり、その動向は日本野球界の海外進出パターンを変える鍵となるだろう。織田投手の判断が、今後のメジャーリーグにおけるアジア選手獲得戦略の新たな基準を設定するかもしれない。