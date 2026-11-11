縦型映画史上初の東京国際映画祭 作品『恋する地球人－劇場特別版－』がドキュメント化

全30話の縦型連続ドラマを基にした長編映画『恋する地球人－劇場特別版－』が、年末の東京国際映画祭で縦型上映を実現し、300万円の予算から31億円超の興行収入を記録した。

全30話の縦型連続ドラマ『 恋する地球人 －劇場特別版－』が、2019年にSNSで配信され累計再生数6000万回を突破したことを受け、 東京国際映画祭 で 縦型映画 として史上初めて上映された。本編は縦型で制作されたため、観客は真上に映像を映すプラットフォームで映画を鑑賞した。

縦型映画化の裏側と制作意図

上田監督は「縦型でしか表現できない作品であるから」と語り、認知症患者の視野と記憶のレンジが狭くなる様子を縦型で効果的に再現したと説明した。カトウシンスケ演じる晋平は若年性認知症を告知され、未完だった作品を完成させるために動きを再開する。上田は「フレームの外側に真実がある」とし、縦型のまま公開する決定に迷いがなかったと明かした。

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制作費は僅か300万円に留まったが、東京国際映画祭での上映は観客にとって斬新で、興行収入は31億円超という驚異的な成功を収めた。上田は『カメラを止めるな！』という先行作の成長上の呪縛を乗り越えるために縦型に挑戦したと語った。

観客と批評家の反応

今回の縦型上映は映画史上初であるため、観客はスマートフォンの縦向き画面で映画を鑑賞するという新感覚を体験した。映画討論会での質疑応答では、上田監督が縦型で制作したことで自由な創作が可能になったと語った。

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批評家は「縦型が持つ独特の視覚効果と感情移入の深さ」を高く評価し、上田監督の演出が奔放に膨らむと評した。さらに、観客は作品のプロットと登場人物の心理的変化に注目した。

今後の展開と特徴的なテーマ

2027年に受けた若年性認知症の告知をきっかけに、晋平は再び一同の舞台へ戻り、未完成の映画に新たな命を吹き込む。映画は海沿いの街に住む高校生から始まり、長編化された出来事を追い、二十一世紀に進む観点で物語を紡いでいく。

制作に関わった者は、縦型長編の成功がインディーズ映画でも可能だと示したとして、今後更なる縦型作品が日本映画産業に登場する可能性を示唆した。

東京国際映画祭における縦型映画の初上映は、日本の映画制作が新しいフォーマットへの挑戦を継続していることを示す重要な出来事だった。