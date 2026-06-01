編集者みかさんのストレスフリーな仕事コーデ ゆったり白ニットと大型トートで好印象と快適性を両立

編集者みかさんが、忙しい日程でも好印象と着心地を両立させるために選んでいる白サマーニットと大型スクエアトートを紹介。プレゼンや打ち合わせの everyday wear として、機能性とファッション性を兼ね備えたスタイルを解説。具体的なアイテムとその特徴、選ぶ理由に迫る。

編集者 のみかさんは、締め切り前や打ち合わせなど、緊張感のある日も多い。 だからこそ 好印象 も 着心地 の良さも両立させたいと願う。 そんな日に頼りにしているのが、ゆったりシルエットの白 サマーニット だ。

シンプルながらも目を引く、働く女性にふさわしいお仕事コーディネートである。 みかさんは『デスクに向かっての編集作業や企画提案会議、外部スタッフとの打ち合わせなど、日によって、あるいは時間ごとに行動も心のモードも目まぐるしく変わる』と語る。 そのため洋服選びでは、成功に導くための『好印象』と、仕事に集中できる『着心地』の両立を重視している。 白のサマーニットは、ふわっと丸みのあるシルエットで全体にフリンジがあしらわれており、柔らかな雰囲気とほどよい個性を兼ね備え、華やかな印象を与える。

みかさんのお気に入りは、袖口が大きくスリットが入ったデザインで、『プレゼンの日は緊張するから、服くらいラクでいたい。 窮屈感がなく、資料を持ったり身振りを交えたりする日でも快適だ』と語る。 かなり使い込んでいる偏愛バッグは、たっぷり容量のスクエアトート。 パソコンも資料も必要なものをすぐ取り出せるため、忙しい日もストレスフリーだ。

パフォーマンスと快適さが上がる、 hereぞという日に着たいみかさんのお仕事コーディネートを紹介した。 トップスはCLANE、ボトムスはURBAN RESEARCH DOORS、パンプスはFABIO RUSCONI、イヤリングは沖縄の雑貨店で購入、リングはcollex・agete、腕時計はGUCCI、バッグはSTELLA McCARTNEYというアイテム構成である





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