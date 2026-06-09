緑黄色社会、5thアルバム「Channel U」発表に伴う活動について語る

バンド「緑黄色社会」が5thアルバム「Channel U」を発表し、活動について語る。

高校の同級生だった長屋晴子、 小林壱誓、 peppe、穴見真吾によって2012年に結成された愛知県出身の4人組 バンド 。2013年に10代限定のロックフェス「閃光ライオット」で準優勝したのを皮切りに活動を本格化させる。2018年に1stアルバム「 緑黄色社会 」をリリースし、それ以降、映画・ドラマ・アニメの主題歌を多数手がけるなど躍進。2020年発表のアルバム「SINGALONG」は各ランキングで1位を獲得し、リード曲「Mela!

」はストリーミング再生数が5億回を突破するバンドの代表曲に。2022年9月には初の東京・日本武道館公演を2日間にわたり開催し、同年12月に「NHK紅白歌合戦」への初出場を果たした。2025年2月に5thアルバム「Channel U」を発表。 翌2026年3月にシングル「風に乗る」、4月に新曲「章」をリリースし、同月に対バンイベント「緑黄色夜祭 vol.13」「緑黄色大夜祭2026」を開催。9月から5都市を回るアリーナツアーを実施する。

高校時代の文化祭でSEKAI NO OWARIの楽曲をコピーしたという長屋は、デビュー後にSEKAI NO OWARIと対面したときの喜びを語る。 脚光を浴びた「閃光ライオット」については長屋が「『私たち全然ダメじゃん』って思い知らされました」、小林が「むしろ自信を喪失する場所でした」と心境を明かす場面も。 バンドの方向性に悩んだ日々や、「当時からかなり変わった」という曲作りの変化についても語られる





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緑黄色社会 Channel U バンド 音楽 活動

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