阪神からポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた佐藤輝明内野手（27）が、カブスと6年総額1億2000万ドル（約191億円）で契約に合意したと24日（日本時間25日）、複数の米メディアが報じた。日本から移籍した野手では、吉田正尚…

阪神からポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた佐藤輝明内野手（27）が、カブスと6年総額1億2000万ドル（約191億円）で契約に合意したと24日（日本時間25日）、複数の米メディアが報じ、球団から契約締結が公示された。

日本から移籍した野手では、吉田正尚（レッドソックス）の5年総額9000万ドル（当時のレートで約123億円）を上回る最高額。 そのスケールの大きさに日本球界のみならず、全国の野球ファンが驚愕（きょうがく）しているが、海の向こうの大リーグ関係者、代理人筋の情報を聞くと「むしろ佐藤は予想よりも安い金額で合意した」という声が多い。 今オフのフリーエージェント（FA）市場で、佐藤は左の強打者としてナンバーワンの評価を受け、1年平均2500万ドル以上が相場とみられていた。 それだけに、2000万ドルは安いというのだ。

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チーム事情とニーズが合致 契約締結には2つの背景があるとみられる。 まず大リーグの事情。 今オフの米球界は選手の報酬総額に上限を定める『サラリーキャップ』導入をオーナー側が要求し、選手会と対立。 新労使協定締結の見通しは立っておらず、12月1日（同2日）に現行の労使協定が失効、ロックアウトが濃厚となっている。