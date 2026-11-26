機能が導入されたXbox360時代から実に20年に渡りポイントを積み上げ、過去6年間は毎日少なくとも1つの実績を解除したといいます。

この大記録を達成したプレイヤーはブラジルのゲーマーSiegfriedXことMarcello Malta氏。2026年9月に『ファイナルファンタジーVII リバース』にて獲得したポイントによりぴったり1,000万ポイントに達したといいます。

インタビューによると達成に必要なポイントは「自分にとって意味のある大好きなゲーム」によるものを選んだといい、『FF』シリーズ愛好者である彼にとってうってつけの選択だったと語りました。 Malta氏が記録達成までにプレイしてきたゲームは6,400本以上、機能が導入されたXbox360時代から実に20年に渡りポイントを積み上げてきたといい「2020年から、つまり過去6年間は毎日少なくとも1つの実績を解除してきました。 」とこれまでの取り組みを振り返るMalta氏。

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一方で記録そのものは目標で無く、あくまで実績解除、およびコンプリートを目的としてプレイしていることも明かしています。 曰く「たとえ最後の実績がたった10ポイントで、500時間もかかったとしても。 それでも挑戦し続ける」のだとか。 そんな彼が一番達成が困難だったと語る実績は『モンスターハンター：ワールド』の「ミニチュア＆ビッグマスタークラウン」で、それを含めたすべての実績解除に600時間をかけた間違いなく最も手のかかる作品だと振り返りました。