株式会社YOCABITO耐荷重300kg・背面10段階×座面5段階調整。高重量トレーニングからシットアップまで対応する本格ホームジムベンチの真価を実演解説|div class='figure-center' sty…

株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社:岐阜県岐阜市、代表:菅野祐介）が展開するホームジム向けトレーニング器具ブランドLEADING EDGE（リーディングエッジ）は、自身のボディメイクへの挑戦やリアルな自宅トレーニング発信で高い支持を集める人気クリエイター「Shuru」氏とタイアップし、当ブランドのハイグレードモデルである『アジャスタブルベンチ』のPR動画を同氏の公式SNS（YouTube / Instagram）にて公開したことをお知らせいたします。

「トレーニングも、家族との時間も、一切妥協しない。 」そんな志を持つ人のためのホームジムブランドです。 ジムへの移動やマシンの待ち時間をゼロにすることで、浮いた時間を大切な家族とのひとときに。 高耐荷重・高品質なスペックは、自宅でのハードな高重量トレーニングを安全に支えます。

Advertisement

効率を究め、強さを求める。 LEADING EDGEは、理想の身体と豊かな暮らしを両立させる、賢い選択肢です。 自身が実践した「200日での体型変化」のリアルな記録をはじめ、ホームジム構築や自宅トレのノウハウを発信する総フォロワー50万人以上の人気クリエイター。 YouTube（登録者数9.81万人）とInstagram（フォロワー42.2万人）で多くのファンを抱え、ユーモアを交えた親しみやすいキャラクターは国内のみならず海外からも高く評価されています。