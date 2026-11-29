俳優の綾瀬はるかが来年6月公開予定の映画『ハート・アンド・ハート』で元刑事のシングルマザー探偵役を演じる。三宅唱監督との初共演で、深町秋生の小説を原作に山形を舞台に謎を追う。

俳優の 綾瀬はるか （４１）が、映画「ハート・アンド・ハート ＨＥＡＲＴ ＡＮＤ ＨＵＲＴ」（来年６月公開）に主演し、元刑事でシングルマザーの探偵役を演じることが２９日、分かった。

「夜明けのすべて」「旅と日々」などでキネマ旬報ベスト・テンの１位を獲得した三宅唱監督との初タッグ作となる。 「渇き。 」のタイトルで映画化された「果てしなき渇き」などで知られる作家・深町秋生氏の人気シリーズが原作。 雪深い山形を舞台に、探偵の椎名留美が女子高生の死の真相を追う。

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映画タイトルは三宅監督の考案という。 ２～３月にかけて、山形県で全編ロケ撮影され、綾瀬は“人を信じる”強い意志を持つヒロインを凛とした存在感で体現。 山形弁にも挑み「私にとってこれまであまり演じたことのないタイプの役でした。 正義感が強くて、まっすぐな人です。 娘への愛情はとても深いのに、それを伝えるのは少し不器用で、そんなところにも惹かれました」と振り返った。