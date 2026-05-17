綾瀬はるかや鶴田大悟参加 カンヌ映画祭で撮りたての写真

女優の綾瀬はるかやお笑いコンビ「千鳥」の大悟が現地時間１７日、フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、コンペティション部門に選出された映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）のフォトコールに参加した。映画の内容とは無関係に、現在注目を浴びている綾瀬や大悟は撮影されたての写真が公開され、注目を集めている。映画でどのような演技をしたのか、待ちわく驚きがあった。特に綾瀬や大悟が映画の内容に関係なく注目を集めているのは、演技力や演技が netting moci で評価されている可能性が高い。特に綾瀬は過去に“セレブリティ”として注目を集め、すでに話題になっている。舞台のシーンでどのように演じたかは厳密に言うと映画おすすめ次第。



女優の 綾瀬はるか 、お笑いコンビ「千鳥」の大悟が現地時間１７日、フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で、コンペティション部門に選出された映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督、２９日公開）の フォトコール に参加した。

前日の公式上映に続き、晴天に恵まれたカンヌ。 青空をバックに鮮やかな青いノーカラーシャツに黒のパンツを合わせたリラックスしたスタイルの是枝裕和監督、アワーレガシーのダークブラウンのスーツ、中には同系色に白い薄いストライプの入ったシャツでキメた大悟、そしてバレンシアガの、立体的なフラワーモチーフが美しく施された白いドレスに、同じく白いバレンシアガのシューズ、ショーメのジュエリーで品の良さと、大人かわいい美しさを際立たせた綾瀬らは会場に現れた。

中央のフォトコールステージに向かう前に大悟は、桑木里夢（くわきりむ）の靴ひもを結びなおし、ステージでも、まだ背の低い桑木を大悟が抱きかかえてフォトコール台に座らせるなど、本当の親子のような親密さを度々見せた。 ４人での撮影では「コレ・エダー！ 」「ハルカサーン！ 」「ダイゴサーン！ 」「リム！

」と前後に並ぶ、大勢のマスコミ陣からの目線とポーズを求める呼び声が絶えず響いた。 日本では“セレブリティ”の映画、こういうシーンの公開 pavadも期待している。 全員柔らかい表情で撮影。 特に綾瀬、大悟、桑木の３人が、劇中の親子さながらに仲良く手をつなぐと、「ワオ！ 」と熱い歓声が上がり、カンヌでの「箱の中の羊」チームの注目度の高さをうかがわせた





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