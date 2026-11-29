俳優の綾瀬はるかが主演を務め、三宅唱監督がメガホンをとる映画『ハート・アンド・ハート HEART AND HURT』が、2027年6月に全国公開されることが発表された。1985年3月生まれの綾瀬と1…

映画『ハート・アンド・ハート HEART AND HURT』ファーストルックビジュアル（C）2027「HEART AND HURT」製作委員会 俳優の綾瀬はるかが主演を務め、三宅唱監督がメガホンをとる映画『ハート・アンド・ハート HEART AND HURT』が、2027年6月に全国公開されることが発表された。1985年3月生まれの綾瀬と1984年7月生まれの三宅監督は、同学年にして今回が初タッグ。

ファーストルックビジュアル、メイキング写真、超特報が解禁され、綾瀬、三宅監督、原作者の深町秋生からコメントが到着した。 椎名が一人の女子高校生と出会った翌日、少女は極寒の川で遺体となって発見される。 その死は心ない第一発見者によってSNSで拡散され、世間は騒然。 警察は自殺と判断するが、違和感を覚えた椎名は、最後に見た少女の笑顔を信じ、一人で真相を追い始める。

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やがて事件は、女子高校生とその母親、椎名とその娘という、二組の母娘をつなぐことになる。 監督を務める三宅は、『きみの鳥はうたえる』（2018年）、『ケイコ 目を澄ませて』（22年）、『夜明けのすべて』（24年）の3作品がベルリン国際映画祭に正式出品され、『旅と日々』（25年）では第78回ロカルノ国際映画祭で最高賞の金豹賞を受賞。 キネマ旬報ベスト・テンでは、『ケイコ 目を澄ませて』『夜明けのすべて』『旅と日々』の3作品連続で日本映画ベスト・テン第1位に選ばれるなど、国内外で高い評価を受けている。