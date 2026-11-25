日本維新の会の馬場伸幸顧問は、政治資金パーティー問題で野党から問責決議案を提出されそうな関芳弘文部科学相について、進退は本人が判断すべきだと指摘した。野党の行動を審議を遅らせる策と見なす一方、関氏の能力を評価し、会期末に向けた重要法案の成立を危ぶむ見解を示した。

日本維新の会 の 馬場伸幸 顧問は25日、東京都内で講演し、 政治資金パーティー に官僚を呼び企業関係者に政策を説明させた 関芳弘 文部科学相について「関さん自身が今の国会の流れをよく見て、考えて、自分で進退について判断なされるべきではないか」と述べた。

参院の野党6党が関氏への問責決議案を提出する方針で一致したのを踏まえ、消費税減税関連法案などの審議への影響を懸念した。 馬場氏は維新の重鎮。 馬場氏は、関氏が政治資金パーティーに官僚を招いていた問題について「かんばしいことではない」と指摘した。 一方、野党による問責決議案の提出に関しては、国会審議を遅らせる狙いがあるとの見方を示した。 12月12日の会期末を控え、今国会では消費税減税関連法案や衆院議員定数削減に関する法案の成立が課題となっている。

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馬場氏は、法案審議を遅らせる「永田町の古い常識、前例慣例」が問責決議案提出の大きな要因の一つになっていると指摘した。 馬場氏は関氏が自身と同い年の61歳であると紹介し、「まだまだこの先のチャンスも大いにある方だ。 非常に見識もあるし、物腰も柔らかい、素晴らしい方だ」と語った。 参院の野党6党は24日、関氏への問責決議案を提出する方針で一致し、消費税減税関連法案の参院審議に当面応じない方針も確認した。

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高市早苗首相は関氏が説明責任を果たしているとの認識を示し、続投を容認している。 （奥原慎平）