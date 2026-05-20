続編決定！VIVANT図鑑に追加キャラと図鑑カード型のイラスト投稿続 Continues...

VIVANTでは、続編が決定！同作では、俳優・堺雅人が主演し、2023年に大ヒット。今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。 この日の投稿は、主人公・乃木憂助（堺雅人）の上司で丸菱商事エネルギー事業部部長・宇佐美（市川猿弥）と思しきイラスト。前作では、部下の乃木は会社の人事評価が低く、同期の中で昇進も遅い。そんな‘落ちこぼれ社員’の乃木に対し、宇佐美は仏頂面でいつもイライラしていた。この投稿にドラマファンからは『宇佐美だ』『猿弥さーん』などの投稿があった。 そのままに、公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。全身黒のタイツを着た短髪茶髪の男性のようなキャラクターがウインクしているイラスト、胸にダイナマイトのようなものを仕込んだ白髪の男性が万歳している姿など正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」ら前作出演者とみられる人物も登場している。 続編では、阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結し、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていく物語が描かれている。大きなロケも見られるアゼルバイジャンでの大規模ロケも展開される。

同作は俳優・ 堺雅人 が主演し、2023年に大ヒット。 今年7月から異例の2クール連続で続編が放送されることが決まっている。 この日の投稿は、主人公・乃木憂助（ 堺雅人 ）の上司で丸菱商事エネルギー事業部部長・宇佐美（市川猿弥）と思しき イラスト 。

前作では、部下の乃木は会社の人事評価が低く、同期の中で昇進も遅い。 そんな‘落ちこぼれ社員’の乃木に対し、宇佐美は仏頂面でいつもイライラしていた。 この投稿にドラマファンからは『宇佐美だ』『猿弥さーん』などの投稿があった。 VIVANTの公式SNSでは、4月29日から説明が一切ない謎のキャラクターのイラスト投稿が続いている。

全身黒のタイツを着た短髪茶髪の男性のようなキャラクターがウインクしているイラスト、胸にダイナマイトのようなものを仕込んだ白髪の男性が万歳している姿など正体不明の人物や、「ベキ」「ドラム」「ジャミーン」ら前作出演者とみられる人物も登場している。 前作は阿部寛、二階堂ふみ、松坂桃李、役所広司、二宮和也ら豪華キャストが集結。 自衛隊の秘密部隊「別班」の工作員である主人公・乃木憂助（堺）が、世界で暗躍する謎のテロ組織「テント」の真相を暴いていくメッセージで、緻密に張られた伏線と謎が謎を呼ぶ展開が話題となり、高視聴率をマークした。

続編の物語は前作のラストシーン、乃木の前に再び‘赤い饅頭’が置かれた直後から幕を開ける。 新たに敢行されたアゼルバイジャンでの大規模ロケ、乃木たちを待ち受ける次なる任務など、新章ではこれまでの謎と謎がつながり、さらに深まっていく





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