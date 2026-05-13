noiembrie • Noutopoi Shop

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KDDI と 沖縄 セllar は 5G対応スマートフォン "Xperia 1 VIII" を発売開始KDDI と 沖縄 セllar は、 6月11日から 5G対応スマートフォン "Xperia 1 VIII" を販売開始。機種代金は au Online Shop （256GB）が 26万9800円、公式 SIMフリースマートフォンブランド "au Flex Style" で取り扱う SIMフリーモデル （1TB）が 29万9200円。MNP/番号移行は最大 2万2000円割引になる "au Online Shop お得割" を利用可能。スマホトクするプログラム＋ を適用して25カ月目までに端末を返却すると、いずれも 2年間13万700円で利用できる。返却時に残債免除を受けには、2万2000円の特典使用料が必要だが、au で機種変更すると、特典使用料が免除される。エントリー期間中にキャンペーンサイトからエントリーし、LINE認証や端末購入、Xperia Loungeアプリ経由で応募すると最大 1万5000Pontaポイントをプレゼントするキャンペーンを実施。エントリー期間は 6月10日23時59分まで、購入期間は 6月11日0時から8月31日23時59分まで、応募期間は 6月11日10時から9月7日10時まで。応募時期によりポイントプレゼントの時期は当月10中頃以降となる。Xperia 1 VIIIは、AIが人物や景色などの被写体を認識し、複数パターンの表現を提案する "AIカメラアシスタント" を搭載。Xperia 1 VII と比較して約4倍のイメージセンサーを備え、約2日持つという容量5000mAhバッテリーなども利用できる。サイズは約162（高さ）×74（幅）×8.3（奥行き）mm、重量は約200g。カラーはグラファイトブラック、アイオライトシルバー、ガーネットレッド（オンラインショップ限定）。 au公式アクセサリ "au +1 collection" からソニー純正カバー "Style Cover with Stand" や "LORNA PASSONI Leather Folio Case" なども展開する。

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