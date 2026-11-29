保育園や幼稚園などの調理職員がレシピと調理技術を競う「給食の鉄人2026」の決勝大会が服部栄養専門学校で行われ、高知県南国市の認定こども園ひまわりが優勝した。テーマは「米を美味しく食べられる丼ぶり」で、全国7ブロックから進出した8チームが競い合った。柚子香る焼き鯵とトマトのよさこい丼のレシピで頂点に輝き、東京都知事賞も獲得した。

幼児向け給食の日本一を目指し、保育園や幼稚園などの調理職員がレシピと調理技術を競う「 給食の鉄人2026 」（主催・同実行委員会、後援・農林水産省、東京都、産経新聞社など）の決勝大会が29日、服部栄養専門学校（東京都渋谷区）で行われ、「認定こども園ひまわり」（ 高知県 南国市）が優勝と東京都知事賞に輝いた。 6回目となる今回のテーマは「米を美味しく食べられる 丼ぶり 」。

今回から地域ブロック制が導入され、全国を7ブロックに分けて実施。425件の応募から書類審査を経て決勝に進出した8チームが頂点を目指した。 中国・四国ブロック代表の認定こども園ひまわりの梅原左知子さんと高橋和佳さんは「柚子香る焼き鯵とトマトのよさこい丼」のレシピで優勝に輝いた。 梅原さんは「子供、保護者、先生たちの応援のおかげで優勝できました。 今回出場したことで、改めて給食作りの奥深さを学べた。

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子供たちの豊かな食生活のために、これからもこつこつと給食作りを頑張っていきたい」と喜んだ。 大会を総括した審査員長で家庭料理研究家の奥薗壽子氏は、丼ぶりというテーマについて「子供たちがどんな風に食べるのか」という視点の重要性を指摘。