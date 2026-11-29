シンガー・ソングライターの絢香（３８）が２９日、東京・日本武道館で、１９都市２０公演を巡る全国ツアー「絢香 ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ」の最終公演を行った。アンコールでは親交の深い三浦大知（３９）がサプライズ登場し...

絢香 ２０周年ツアーの最終公演に三浦大知がサプライズ出演 今ツアー２度目の登場「本当にうれしい」コラボ楽曲歌唱に会場大歓声シンガー・ソングライターの絢香（３８）が２９日、東京・日本武道館で、１９都市２０公演を巡る全国ツアー「絢香 ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ」の最終公演を行った。

アンコールでは親交の深い三浦大知（３９）がサプライズ登場し、コラボ楽曲を歌唱。 会場は大歓声に包まれた。 アンコールＭＣで「２０周年ファイナルの武道館、ただのアンコールでは終わらせたくない！ 」と呼びかけると、三浦が登場。

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ファンから驚きの声があがった。 長年親交のある２人は、２０１８年に「ハートアップ」、２０年に「ねがいぼし」のデュエット曲を発表しており、ステージ上で同２曲をパフォーマンスした。 三浦は１０月２５日の大阪公演に続き、今ツアー２度目の出演。 絢香は「同じ世代で良い刺激をくれる存在だから、本当にうれしい」と感激し、三浦は「同じ世代に絢香ちゃんがいてくれるのが本当に誇りです」と友人のメモリアルに華を添えた。