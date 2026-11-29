絢香は9月に始まったツアーのフィナーレとして東京武道館で公演を行い、デビュー曲から新曲まで22曲を披露。来年4月には香港と台北での海外公演も発表しました。

歌手の絢香は、9月に開始された全国ツアーのフィナーレとして、多くのファンから愛される聖地である東京の 日本武道館 にて特別なライブを開催しました。この公演で彼女は、ファンの間で深く親しまれているデビュー曲である「I believe」を最初に披露し、荘厳な雰囲気の楽曲と自身の力強い歌声を重ね合わせました。

約1万人の観客が感動の歓声を上げた熱狂の舞台

絢香の歌声が響く中で、幅広い年齢層の約1万人に及ぶ観客たちが巨大な歓声を上げ、会場全体を包み込みました。この武道館での公演は、彼女にとって思い出が詰まり、最も好きなステージであるという特別な場所での開催となり、愛される楽曲を披露する喜びを最大化する形となりました。

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今回の公演は、9月にスタートした全国ツアーの最終章を飾るものとして位置付けられており、ファンにとって待ち望まれた大イベントでした。約1万人の観客を前に、絢香は自身の歌声が人々の心にどう響いているかを肌で感じ取れる貴重な時間となりました。

19都市約6万人動員したツアーの総括と感謝の言葉

9月に始まった今回のツアーは、全国各地の19都市を巡り、合計で約6万人の観客を動員する大成功を収めました。絢香は、熱心に自分の音楽を耳を傾けてくれるファンの姿を目の当たりにするたびに、自分の歌がこれほど多くの人々の人生の中に存在していることに胸を熱くしてきたと明かしています。

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ツアーを通じて得られた多くの経験と感情を踏まえ、絢香は今後についても強い決意を表明しました。彼女はこれからも、人々の日常生活の中にそっと寄り添うような歌を届けていきたいと誓い、ファンとの絆をさらに深めていく姿勢を示しました。

20年分の感謝を込めた22曲のメドレーとゲスト登場

<0p>披露された全22曲は、9月にリリースされた新曲「WELL-coming」から、代表曲として知られる「三日月」や「にじいろ」まで多岐にわたり、メドレー形式も含めて構成されていました。絢香はこれら全ての楽曲に、20年間ファンと共に歩んできた感謝の気持ちを全て詰め込んで準備してきたと語りました。

アンコールでは、アーティストの三浦大知がサプライズで登場し、観客を更なる盛り上げへと導きました。同じ世代で活躍する絢香がいることを誇りに思うと語った三浦大知と絢香は、コラボレーション曲「ハートアップ」などを一緒に歌い、貴重な共演を実現させました。

来年4月より香港と台北で初の海外公演を実施

今回の東京での公演を機に、絢香は来年4月に行われる香港と台北での公演を行うことも正式に発表しました。初の海外での公演となるこの日程に向けて、絢香はワクワクやドキドキした気持ちが自分を高めてくれるかもしれないと前向きに捉えています。

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海外公演に対する気負いはないという楽観的な姿勢を示す一方、絢香は今後もまだまだ進化できると信じており、その成長過程をファンと共に歩んでいきたいと笑顔で訴えかけました。新たなステージでの活躍が、国内外のファンからさらに大きな支持を集めることが期待されています。