中国製など海外AIへの依存が進む中、日本の製造業のノウハウが吸い上げられる懸念から、経産省は国産AIの推進を最優先課題と位置付け、25年秋から5年間で1兆円超を支援する計画を具体化。ソフトバンクが出資する新会社が採択されるなど、日本企業結集に向けた動きが加速している。

３」。 ある問題を解決するよう指示を出すと、瞬時に複数の方法を考案し、最適な答えを出す。 日本語で話す人物の声を、あっという間に同じ声色で英語に変えてしまう。 それは、ＡＩが人間に代わって業務をこなす未来が近いことを予感させるものだった。

「これはモノが違う」。 宮川は衝撃を受けると同時に、焦りを感じた。２２年に対話型ＡＩ「チャットＧＰＴ」が登場して以降、爆発的なブームとなった生成ＡＩ。 当時、ソフトバンクを含む日本のＡＩ開発企業は文字情報を扱う「言語モデル」で優劣を競っていたが、ｏ３の性能は全く別次元だった。 訪問から数日後の１２月２３日、経済産業省で開かれた「半導体・デジタル産業戦略検討会議」で宮川が投じた一石が、後の日本企業結集につながっていく。

Advertisement

企業向けＡＩ開発支援事業「ＧＥＮＩＡＣ（ジーニアック）」で採択した企業の多くが、基盤として海外製ＡＩを使うようになっていた。 特に目立つのが中国製。 開発済みのＡＩを使った１０社のうち４社が中国製を採用していた。 海外勢のＡＩに依存することの最大の懸念は、日本の製造業のノウハウが詰まったデータを吸収されることだ。