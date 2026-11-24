資材や人件費の高騰、法改正による事務負担増で中小企業の経営難易度が上がっている。弥生の担当者は、顧客と接する中での実感として、従業員20人前後の企業では約7割の企業が、数値化した売り上げ・利益目標を持たず、経営状況を経験や勘で「なんとなく」で把握していると話す。さらに経営者の間で広がる「AI格差」をどう乗り越えるべきか。会計領域でAIを使う際の落とし穴（誤認投資のリスク）と、経営者がAIを使いこなす3段階を、長年現場を見つめてきた開発陣に聞いた。

資材高や電子帳簿保存法・インボイス制度への対応が重なるなか、中小企業のバックオフィスが悲鳴を上げている。50年近くにわたり会計ソフトを提供してきた弥生（東京都千代田区）の開発陣は「中小企業の経営難易度が、かつてなく上がっている」と指摘する。

同社の担当者は、顧客と接する中での実感として、従業員20人前後の企業では約7割の経営者が自社の状況を長年の勘や経験で「なんとなく」把握しており、数字で見える化できている層は5割を切る印象だと話す。 中小企業庁の「一方で会計領域でAIに判断を丸投げすれば、誤った分析から資金ショートを招くリスクもある。 数字とAIをどう味方につけ、何から手をつけるべきか。 弥生の開発陣に聞いた。

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中小を襲う「三重苦」 価格転嫁できない建築、単価が読めない飲食弥生の顧客の中で多くの割合を占めるのが、従業員20人前後の中小企業だ。 利用している企業が今抱えている課題を、同社の喜多佑介氏（会計Business Unit 成長推進1部 経理財務GTMチーム リーダー）が業種別に指摘する。

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「建築業の中小企業では、資材の高騰化とともに案件の獲得が難しくなっていることが大きな課題です。 原価の上昇によって価格を上げざるを得なくなっているものの、小規模な事業者になるほど価格差別化が図れなくなり、仕事をもらえる先が少なくなってきています。 飲食業についても、家賃の高騰など多くの課題があります。 商品の単価をどう決めるのか、どれくらいの客数が必要なのかを計算して、指数的に経営を見るまでに至っていないケースが目立ちます」