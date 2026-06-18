経済的理由で墓じまい・納骨を諦めないで 生活困窮世帯向け「月1件限定・特別支援プラン」を兵庫・大阪で開始 自社リソースを活用した持続可能な終活支援モデル

墓じまい・終活総合サポートを展開する合同会社みかげは、2026年6月18日より、生活保護受給世帯やひとり親家庭など経済的に困難な世帯を対象に、車両代や人件費を自社負担し石材処分実費のみで施工する「月1件限定・特別支援プラン」を兵庫県と大阪府で開始します。また、閉眼供養を無償・低額で行う僧侶・寺院、および安価な納骨先のパートナーも同時募集。物価高騰や社会的孤立が背景に「お墓を維持できないが費用が払えない」「遺骨を納める場所がない」という相談が増加。代表の末吉智明は「供養はどなたにも平等にあるべきもの」とし、自社の閑散期を活用する「スケジュール一任型」で持続可能性を確保します。本プランは一時的なボランティアではなく、地域一体の持続可能な仕組み構築を目指します。

現場での気づきから生まれた、持続可能な終活支援モデル。 車両代や人件費を自社負担し、石材処分実費のみで施工。 閉眼供養や納骨先を担う「支援の輪」の拡大を目指す。 墓じまい ・終活総合サポートを展開する合同会社みかげ（本社：兵庫県川西市、代表：末吉智明、以下「みかげ」）は、2026年6月18日より、経済的な理由からお墓の管理や 墓じまい 、納骨を諦めざるを得ない 生活困窮世帯 （生活保護受給世帯、ひとり親家庭など）を対象とした「月1件限定・ 特別支援プラン 」を兵庫県および大阪府エリアにて開始いたします。

また、本取り組みを一時的なボランティアに留めず、地域一体となった持続可能な仕組みにするため、閉眼供養（魂抜き）を無償または低額で厳修していただける僧侶・寺院、およびご遺骨の安価な受け入れ先（永代供養墓など）となるパートナーの募集を同時に開始いたします。 昨今の物価高騰や社会的孤立を背景に、「お墓を維持できないが、墓じまいの費用が払えない」「遺骨を納める場所がない」という切実なご相談がみかげに寄せられる機会が増加しています。

日々お墓の現場に立つ中で、代表の末吉智明は「経済的な理由だけで、大切なご供養の機会や、家族が前を向いて再出発するための節目を諦めてほしくない。 『供養はどなたにも平等にあるべきもの』ではないか」という強い危機感を抱き、この度、自社のリソースを投じた救済プランの立ち上げを決意いたしました。 本プランは、単なる自己犠牲的なボランティアではなく、自社の閑閑期や急な空き時間を有効活用する「スケジュール一任型」を導入することで、ビジネスとしての持続可能性を保っています。 現場での気づきから生まれた、持続可能な終活支援モデル。

墓じまい・終活総合サポートを展開する合同会社みかげは、2026年6月18日より、経済的な理由からお墓の管理や墓じまい、納骨を諦めざるを得ない生活困窮世帯を対象とした「月1件限定・特別支援プラン」を兵庫県および大阪府エリアにて開始いたします。 本取り組みを一時的なボランティアに留めず、地域一体となった持続可能な仕組みにするため、閉眼供養（魂抜き）を無償または低額で厳修していただける僧侶・寺院、およびご遺骨の安価な受け入れ先（永代供養墓など）となるパートナーの募集を同時に開始いたします。

昨今の物価高騰や社会的孤立を背景に、「お墓を維持できないが、墓じまいの費用が払えない」「遺骨を納める場所がない」という切実なご相談がみかげに寄せられる機会が増加しています。 日々お墓の現場に立つ中で、代表の末吉智明は「経済的な理由だけで、大切なご供養の機会や、家族が前を向いて再出発するための節目を諦めてほしくない。 『供養はどなたにも平等にあるべきもの』ではないか」という強い危機感を抱き、この度、自社のリソースを投じた救済プランの立ち上げを決意いたしました。

本プランは、単なる自己犠牲的なボランティアではなく、自社の閑閑期や急な空き時間を有効活用する「スケジュール一任型」を導入することで、ビジネスとしての持続可能性を保っています。 合同会社みかげによる「月1件限定・特別支援プラン」の特徴は、車両代や人件費を自社負担し、石材処分の実費のみで施工する点にあります。 これにより、生活困窮世帯が抱える経済的負担を大幅に軽減し、墓じまいや納骨を諦めずに済む道を開きます。

また、閉眼供養を無償または低額で提供する僧侶・寺院、そして永代供養墓など低価格で遺骨を受け入れるパートナーを募ることで、供養から納骨までの一連のプロセスを支える「支援の輪」を地域全体で構築しようとしています。 このモデルは、単発の慈善活動ではなく、企業の閑散期を活用した持続可能なビジネスモデルとして設計されており、経済的持続性と社会的貢献の両立を目指しています。 近年、物価高騰や社会的孤立の進行により、お墓の管理が困難になる世帯が増えています。

みかげには「お墓を維持できないが、墓じまいの費用が払えない」「遺骨を納める場所がない」といった悲痛な声が多数寄せられるようになりました。 代表の末吉智明は、現場で繰り返し耳にするこうした相談に「供養はどなたにも平等にあるべきもの」という信念から、身を切られるような思いをしたといいます。 そこで、自社のリソースを活用した救済プランの立ち上げを決意。 スケジュールの空き時間を有効活用する「スケジュール一任型」を取り入れ、企業としての継続性を確保しながら、生活困窮世帯への支援を実現しようとしています。

この取り組みは、経済的困難に直面した人々が、故人への供養や家族の再出発の節目を諦めずに済む社会の実現に貢献するものです。 【追加背景と意義】 終活や墓じまいに関する費用は、石材の撤去・処分費、人件費、交通費など多岐にわたり、生活保護受給世帯や収入の不安定なひとり親家庭にとっては重くのしかかります。 さらに、閉眼供養や永代供養といった宗教的・精神的側面にも費用が生じ、経済的理由だけで故人との別れや供養の機会を喪失するケースが後を絶ちません。

みかげの本プランは、そうした構造的な課題に対して、企業の経営資源を直接的に還元する形で対抗しています。 車両代や人員配置のコストを自社が負担することで、依頼者側の負担を石材処分費のみに圧縮。 さらに、地域の僧侶・寺院や供養施設と連携することで、供養から納骨までのトータルコストを抑えるネットワークを構築しています。 このモデルの画期的な点は、単なる慈善事業ではなく「スケジュール一任型」というビジネスロジックを取り入れたことです。

通常、墓じまいの作業は需要に応じて人員と車両を手配しますが、閑散期や急な空き時間を活用することで、固定費を抑えつつ支援を実施できます。 つまり、企業のオペレーションの無駄を社会貢献に転用するという発想であり、利益を追求するだけではなく、社会的価値の創出をビジネスの一部として組み込む新しい試みと言えるでしょう。 また、パートナー募集を通じて僧侶・寺院や永代供養墓の提供者を募ることで、一時的な支援を超えた地域全体のサポート網を築く点も重要です。

閉眼供養を無償・低額で行う寺院が増えれば、経済的負担はさらに軽減され、遺族の心理的負担も和らぎます。 永代供養墓などの低価格受け入れ先が増えれば、多様な生活環境にある人々が納骨先を選べるようになり、尊厳のある終活が可能になります。 このように、本プランは単身世帯から高齢者まで、社会の様々な階層にとって意義深い制度設計となっています。 今後の展望として、みかげはこのモデルを兵庫・大阪からさらに広げることを目指しています。

生活困窮世帯の増加は地域を問わず起きており、供養の平等性を求める声は全国に広がっています。 政府や自治体の社会保障ではカバーしきれない、故人への最後の敬意や家族の絆を守るためのセーフティーネットとして、このような民間主導の持続可能なモデルが広がることが期待されます。 本事業が成功すれば、他地域の同業者にも similar なプランが展開され、葬送・終活分野における社会的包摂の進展に寄与することでしょう。 経済的困難を理由に尊厳を損なうことがない社会の実現に向け、一つのモデルケースとして注目されます





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