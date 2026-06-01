経済産業省、スタートアップエコシステム調査2026を公表 ユニコーン8社と目標達成は遠く

経済産業省が発表した「スタートアップエコシステム調査2026」によれば、日本のユニコーンは8社にとどまり、政府の目標（100社）には大きく及ばない。報告書はスタートアップの定義からExit実績、国際比較までを分析。IPO件数では3位だが、1件あたり調達額は最下位で、企業の規模の小ささが課題。

経済産業省 は2026年5月21日、「 スタートアップ エコシステム調査2026」という報告書を公表した。 同省がPwCコンサルテイングに委託した調査の報告書だ。 政府は2022年11月に「 スタートアップ 育成 5か年計画 」を決定し、具体的な期限は示さないものの「 ユニコーン を100社」創出し、2027年に スタートアップ への投資額を10兆円規模にするという高いハードルを設定している。

この報告書は、5か年計画の途中経過を示すもので、日本のスタートアップ政策の現在地を知ることができる。 5か年計画の開始から3年半が経過したものの、報告書が引用したCB Insightの2026年1月6日のデータによれば、日本のユニコーンは8社にとどまっており、政府が長期的な目標に掲げている「100社」には遠く及ばない。 しかし筆者は、日本から米国のIT大手と張り合えるスタートアップが出現するといいなと真剣に願っている。 それだけに、今回はこの報告書の中身を熟読してみたい。

報告書の中身に入る前に、スタートアップやユニコーンといった言葉の定義を確認しておきたい。 スタートアップは、創業間もない中小企業や、ベンチャー企業とはどう違うのか。 経済産業省の各種報告書を確認すると、まず、中小企業は資本金や従業員の規模が小さい企業を指す。 そうすると、スタートアップもベンチャーも最初は、普通の中小企業に分類されるはずだ。

ベンチャーは、大企業が取り組みにくい独自の技術やアイデアで成長する企業を示す言葉であるようだ。 その意味は、スタートアップより広い。 スタートアップについては、この報告書は「外部出資を受けている/受ける意向のある未上場企業がスタートアップと呼ばれる傾向あり」としたうえで、株式公開後の企業や、大企業などに買収された企業もスタートアップに含めている。 そして、ユニコーンという言葉は、国際的にも、時価総額が10億ドルを超える未上場企業を指すというのが共通の理解だろう。

設立からおおむね10年以内がスタートアップと言われることが多いが、この調査では、1995年以降に設立され、外部から出資を受けている未上場の企業と、すでに上場している企業、買収された企業計1万364社を「スタートアップ」と定義している。 この定義では、楽天グループやサイバーエージェントといった企業もスタートアップに入る。 冒頭で触れたスタートアップ育成5か年計画では、スタートアップを10万社創出するという目標も掲げている。

スタートアップの数は、定義次第でかなり上下に動きそうだが、はっきりした定義を用いると、人口減少社会の日本において、10万社という目標の達成は、かなり困難なものであることがわかる。 この報告書は、スタートアップ企業が、株式市場への上場（IPO）に至ったり、他の企業に買収されたりした（M&A）場合、「Exit済み」として扱っている。 このExitという言葉は、スタートアップ企業がIPOやM&Aで、一定の目標を達成して出口（exit）にたどり着いたことを意味する。 こうしたExit済みの企業は、調査対象の1万364社のうち、2374社で、全体の23%にあたる。

一方で、こうしたExit済の企業が、スタートアップ企業が生み出すGDP約13.66兆円（2025年）の75%を占めている。 やはり、上場したり、他社に買収されたりする企業の稼ぐ力は高いということがわかる調査結果だ。 報告書はまた、日本、米国、英国、フランス、韓国、シンガポールの6か国を対象に、国際比較を行っている。 IPOの件数については、2016年から2025年の累計で320件と、米国の788件、韓国の406件に次いで、3位だった。

悪くない数字に見えるが、1件あたりのIPO調達額は28百万ドルで、比較対象の6ヵ国のなかで最低だ。 トップの米国の225百万ドルと比べると、IPOによる調達額は8分の1ほどにとどまっている。 日本市場では、スタートアップのIPOの件数こそ多いが、規模の小さいIPOが多くを占めるということになるだろう。 M&Aによる調達額の平均も最下位だった。

経済産業省が発表した「スタートアップエコシステム調査2026」は、日本のスタートアップ育成政策の現状を詳細に分析した報告書である。 政府が2022年に策定した5か年計画の目標は、ユニコーン100社の創出と、2027年までにスタートアップへの投資額を10兆円規模に引き上げるという野心的なものだ。 しかし、調査結果によると、日本のユニコーンはわずか8社にとどまっており、目標達成には大きな gap が存在する。 この報告書は、スタートアップという概念の定義から始まり、Exit（IPOやM&A）の実績、国際比較までを含む包括的な分析を提供している。

特に、Exit済み企業がGDPに貢献する割合が高い点は、持続的な成長のためには上場や買収による成長促進が重要であることを示唆している。 国際比較の観点では、日本のスタートアップはIPOの件数で3位と健闘しているが、1件あたりの調達額が他国に比べて著しく低いことが課題として浮かび上がった。 米国との比較では、調達額が8分の1程度という結果は、日本の capital market における評価の低さや、スタートアップの scale 不足を反映している可能性がある。

報告書は、こうした数値だけではなく、スタートアップの定義についても詳細に検討しており、1995年以降に設立され外部出資を受けた未上場企業、上場企業、買収企業の計1万364社をスタートアップと定義している。 この定義は、楽天やサイバーエージェントなどの大手企業を含むため、スタートアップの数が多く見える側面もあるが、人口減少社会における10万社創出目標の困難さを浮き彫りにしている。 今後の政策対応としては、単なる企業数の増加だけでなく、企業の質的成長、特に大型IPOやM&Aの促進を通じた経済への波及効果を高める方策が求められる。

報告書が示すExit企業のGDP貢献度（75%）は、成功したスタートアップの経済的インパクトの大きさを物語っている。 日本が目指す「米国IT大手と張り合えるスタートアップ」の出現には、より large-scale な資金調達を可能にする資本市場の改革や、グローバルなExit戦略の支援が不可欠であろう。 この調査は、政策の見直しと新たな戦略構築のための重要な baseline として機能するだろう





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