令和元年10月末の首里城火災から7年、焼け落ちた正殿の再建工事が完了し、23日から一般公開が始まった。 沖縄のシンボルである首里城には、日本の歴史と文化の奥深さが秘められている。国を挙げて復元した意義は大きい。 14～15世紀に創建…

令和元年10月末の首里城火災から7年、焼け落ちた正殿の再建工事が完了し、23日から一般公開が始まった。 沖縄のシンボルである首里城には、日本の歴史と文化の奥深さが秘められている。

国を挙げて復元した意義は大きい。 14～15世紀に創建された首里城は、5度にわたって焼失と再建を繰り返し、そのたびに規模が大きくなったと伝えられる。 特に1709年の3度目の焼失では、薩摩藩が約2万本の木材を提供して再建を助け、現在につながる壮麗な姿になった。 明治維新後は維持費の捻出などに悩まされた。 首里城の正殿が県立女学校などに利用された時期もあったが、老朽化が激しく、財政難だった首里市（現那覇市）は大正12年、取り壊しを決定した。

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この危機を救ったのは香川県出身の染色家、鎌倉芳太郎だ。 美術教諭として沖縄に赴任経験のある鎌倉は正殿解体の新聞記事を読み、東京帝大教授の伊東忠太（建築学）に相談。 伊東は内務省へ駆け込んで正殿の文化的価値を説き、解体寸前で国から〝待った〟がかかった。 その後、正殿を沖縄神社の拝殿とすることで、国費で維持する仕組みが整えられた。