イスラエル総選挙を受け、組閣に向けた連立交渉に苦慮するネタニヤフ首相は28日、野党を率いるアイゼンコット氏に首相の座を分け合う輪番制を提案し、アイゼンコット氏が先に就任して構わないとの意向を示した。

ネタニヤフ氏はX（旧ツイッター）に投稿した声明で、「今すぐに必要なのは団結だ」と述べた。 同氏の率いる右派政党「リクード」が国会の最大勢力を維持しているため、本来は自身が最初に首相を務めるべきだとしたうえで、「すべてを脇に置いて」まずアイゼンコット氏が就任することを認めると述べた。

ネタニヤフ氏は後に交代することになるが、アイゼンコット氏の任期をいつまでとするかは言明しなかった。 ネタニヤフ氏は、リクードとアイゼンコット氏の中道政党「ヤシャル」が「ただちに本気で誠実、迅速な交渉を開始する」との見通しを示した。 リクードは先月27日の総選挙で国会の第一党となったが、与党陣営として過半数には遠く及ばなかった。 アイゼンコット氏は27日の声明で「団結の本質はその内容と信念にある。

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だれがどの地位に就くか、だれが先かの問題ではない」「リクード側は譲歩する気がなく、ここ2週間で具体案を一つも出そうとしなかった」と主張。 リクードには真剣に交渉する気があるのか、あるいは「体裁を保って時間稼ぎを続ける」つもりかと問いかけていた。 アイゼンコット氏は28日夜、ネタニヤフ氏の声明を受けて、同氏らのチームに「基本方針や政策について本気の迅速な交渉」を「今夜」開催するよう誘いかけたと述べた。 一方で、1週間前に水面下で「かなり譲歩した立場」での「詳細な提案」を伝えていたが、ネタニヤフ氏側から返答はなかったとも語った。