組み込みIoTの需要増加とSORACOM Beamによる効率化がビジネス転換を促進

組み込みIoTの需要増加とSORACOM Beamによる通信量・消費電力削減の取り組み、フィジカルAI時代の大容量通信への展望を解説する。

組み込みIoTとは、製品の開発段階または出荷時からIoT機能を組み込んで提供するアプローチを指す。 後付けではなくあらかじめ組み込むことで、従来の产品销售モデルから継続的なサービス提供モデルへの転換が可能になる。

さらに、出荷後にソフトウェアをアップデートすることで機能やサービスを強化する柔軟性も得られる。 ソラコムのテクノロジー・エバンジェリストである松下享平氏は、組み込みIoTによって事業がドライブされると述べ、製品にIoTを組み込んだ状態で販売することで販売後も顧客との継続的な接点を確保できると説明する。 このような背景から、近年組み込みIoTの需要は急速に拡大している。 IoTをビジネス化する際には、通信量や消費電力のわずかな差がコストと収益に大きな影響を与える。

この課題に対し、ソラコムはクラウドサービスSORACOM Beamにおいて「通信量96％削減」「消費電力29％削減」を実現した。 具体的には、暗号化処理をデバイス側からクラウド上のIoTプラットフォームに移行することで、デバイスとクラウド間の通信データ量を大幅に削減し、処理に伴う消費電力も排除している。 この技術は、特に大量のデバイスを運用する企業にとって運用コストの削減に大きく貢献する。 さらに、ソラコムはフィジカルAI領域にも注力している。

カメラ映像をクラウドに送信してAI処理を行ったり、エッジデバイスに大規模なAIモデルを配信したりするケースが増えると、従来は低容量通信が主流だったIoTにおいても大容量通信の需要が高まると予測している。 組み込みIoTの普及とともに、データ量の増加に対応した通信インフラの整備が今後の鍵となるだろう





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