カシオワールドオープン最終日、細野勇策が日本ツアーで男女を通じて史上初の左打ち年間王者に輝いた。河本力は4年ぶりの通算3勝目を記録した。

＜男子 ゴルフ ツアー：カシオ・ワールドオープン＞◇最終日◇29日◇高知県Kochi黒潮CC（7400ヤード、パー72）◇賞金総額1億8000万円（優勝3600万円）◇晴れ、気温13・5度、北北西の風2・9メートル◇観衆3377人 今季ツアー通算2勝の 細野勇策 （23＝三共グループ）が日本ツアーの 年間王者 に初めて輝いた。

左打ち選手の年間王者は、男女を通じて日本のツアーでは史上初。7位で終え、最終戦を残して逆転される可能性がなくなった。 昨季までは獲得賞金で争ったが、今季からポイント制が導入された。 試合は1打差の2位から出た河本力が4バーディー、2ボギーの70で回り、通算16アンダーの272とし、4年ぶりのツアー通算3勝目を飾った。 ◆細野勇策（ほその・ゆうさく）2003年（平15）1月9日、山口・山陽小野田市生まれ。

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生まれつき心臓に持病があり、生後2カ月で心臓の手術を受け、激しい運動を禁止されて6歳からゴルフを始める。 当初から左利きで左打ち。 ルネサンス大阪高を経て21年プロテストに合格し、22年ツアー初出場。26年は日本プロ選手権でツアー初優勝、日本オープンで2勝目を挙げてメジャー2冠を達成。177センチ、74キロ。