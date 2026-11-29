最終ラウンドで細野勇策が通算12アンダー7位でホールアウトし、23歳で初の年間王者に決定した。今季は日本プロ選手権センコーグループカップと日本オープンで2勝を挙げ、同一年国内メジャー2冠は史上最年少記録となった。平均ストローク1位、平均パット5位など安定したプレーが評価されている。

最終ラウンドが行われ、２３歳のレフティー・ 細野勇策 （三共グループ）が初の 年間王者 に決定した。 ポイントランク１位で迎えた大会は最終日を７０で回り、通算１２アンダーの７位でホールアウトした。

一方、前週時点の同ランクで約９２０ポイント差で２位の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）は逆転戴冠の絶対条件だった単独２位以上に入れず、細野の王者が確定した。 プロ転向６年目の今季は５月の日本プロ選手権センコーグループカップでツアー初優勝。１０月の日本オープンで２勝目を挙げ、２３歳２８２日での同一年国内メジャー２冠は同じ左打ちの羽川豊（２３歳３６３日）を抜いて史上最年少記録となった。 ダンロップフェニックスで２位に入った前週まで今季トップ１０入りが８回。

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平均飛距離は２８９・５６ヤードで３７位と突出していないが、平均ストローク１位、平均パット５位、パーオン率６位と安定感のあるゴルフで王者に輝いた。 ◆細野 勇策（ほその・ゆうさく）２００３年１月９日、山口・山陽小野田市生まれ。２３歳。 左利き。 心臓に先天性の持病があり、生後２か月で手術。