ポイントランク1位細野勇策がプロアマ戦で最終調整。来週の日本シリーズでレフティー初となる年間王者への道が開けるか。

ポイントランク首位の23歳 レフティー 、 細野勇策 （三共グループ）が25日、 プロアマ戦 に出場して最終調整を行った。彼は2024年度のツアー 年間王者 獲得に向け、強い抱負を語り出した。現在、同ランク2位の 藤本佳則 （国際スポーツ振興協会）とのポイント差は920・416ポイントだ。

ポイント差920・416の逆転戦略と条件

細野勇策が年間王者の座を確定させるには、今大会での勝利または単独2位、あるいは藤本佳則を含む2人までの2位タイ入りが不可欠だ。もし今大会で優勝すれば、獲得ポイントは525ポイントとなる。さらに、次週の最終戦である日本シリーズJTカップ（12月3日から6日、東京・東京よみうりCC）では、優勝者に625ポイントが付与される仕組みになっている。

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細野はこれらのポイント計算を踏まえ、自力での戴冠を希望している。藤本が2人以上の2位タイ以下に終わった場合でも細野の戴冠は決定するが、彼は他者のミスを期待しない姿勢を示した。人のミスは願わないので、自力で決められるのが一番いいと感じているという。変わらず、頑張ろうと思うと意気込みを強調した。

グリーン条件の違いへの対応と意識

細野が直面する環境の変化にも注目される。前週に行われたダンロップフェニックスでは、グリーンが比較的速くなかった。しかし、今週のプロアマ戦で挑戦するのは、ツアー屈指の速くて硬いグリーンだ。細野自身は、遅いより速い方が好きだと明かし、苦手意識はないと語った。先週から今週のギャップはあるものの、まだ対応しきれていない部分もあるため、今日と明日で準備ができると期待している。

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この大会の勝者、あるいは上位入賞者が決まることで、細野の年間順位に対するプレッシャーは軽減される可能性がある。それでも細野は、優勝できるのが一番いいけど、しっかり予選を通って、優勝争いに加われるのが一番いいかなと思うと謙虚な姿勢を保っている。プロアマ戦は本番前の最後の確認の場であり、細野の調整状況が今後の戦い方を左右する鍵となる。

歴史的レフティー王者誕生の可能性

次週に控えた日本シリーズJTカップは、男女通じて日本ツアー初となるレフティーの王者誕生の可能性を秘めている。細野が年間タイトルを獲得すれば、これは日本ゴルフツアーの歴史において大きな出来事となる。12月3日から始まる最終戦への期待感は高まっており、細野の最後の仕上げが成功すれば、23歳の若きレフティーが頂点に立つ瞬間が見えてくる。プロアマ戦での調子が、その後の活躍を大きく左右することになりそうだ。