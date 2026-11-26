歌謡コーラスグループ・純烈の酒井一圭（51）が25日、自身のインスタグラムを更新。高校時代の同級生でグループの音響を担当する「世界のKIJIMAさん」こと木島英明さんが結婚することを報告した。

純烈のリーダー・酒井一圭 （C）ORICON NewS inc.【写真】酒井一圭が「勝手に彼女募集」→結婚した音響スタッフ 酒井は「突然ですが。 世界のKIJIMAさん、ご結婚です（51才初婚）」と切り出し、結婚に至った経緯を明かした。

かつて自身のインスタグラムで「勝手に木島の彼女募集と呼びかけ」たところ、所属事務所に履歴書を送ってきた女性と木島さんが意気投合。

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「真剣にお付き合いが始まったのがちょうど一年前」と、交際1年でのゴールインとなったことをつづった。 婚姻届の証人欄には、メンバーの後上翔太（2024年結婚）以来、「人生2度目の証人欄にサインをしました」と酒井自身が署名したことを報告。 さらに、入籍予定日のあす11月26日について、木島さんが「1000年に一度の風呂（26）更に11.26（いい風呂の日）だとさ」と語っていたことを明かし、“スーパー銭湯アイドル”として活動してきたグループになぞらえて「純烈より純烈みたいなこと言うてはりました。 おめでとうございます」と祝福した。