１３０年近い歴史のある「世界哲学会議」が２０２８年夏、日本で初めて開催される。世界から哲学者ら約４０００人が東京に

巡ってきたチャンスをどう生かしていくかが重要だ。 専門家の会議ではあるが、大学や学問の世界だけではなく、哲学を聞いたこともないような人たちにも日本でこういう会議をしていると知ってもらい、哲学に関心を持ってもらえることが一番の目標だ。

世界中から４０００～５０００人の哲学者が来ること自体が、哲学の活性化につながる。 こういう新しい社会を作っていくと声明を出したいが、哲学者はバラバラで、まとまって政治活動をする気があまりないので難しそうだ（笑）。 例えば、（人類の活動が生態系などに影響を与える新しい地質時代に入ったという新しい概念）「人新世」も、国際会議での発言が社会に広がってきたものだ。 今後を考えるアジェンダセッティング（議題設定）ができたらいい。

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準備段階から、どういう問題を扱うか意識し、会期中にそれが核となって議論が継続し、国内外に広がればいい。 新しい概念を打ち出したい。 日本の役割は、対話の場になること。 人々がフラットに集まり議論する場を作る機能が、哲学にはある。