小林製薬紅麹事件を受けて、株式会社薫製倶楽部が発信する「紅麹事件研究報告」第2報。製品製造に使用されたBP-412株が工业用変異株であり、精製工程が存在しなかったことが、安全性評価上どのような問題を抱えていたかを詳細に分析。医薬品製造と食品製造の工程の違いに着目し、未知の副生成物を高濃度・長期摂取しうる構造が製品設計に存在したことを指摘。抗生物質製造における工業用育種株と精製工程の重要性を説明し、紅麹コレステヘルプの製剤化プロセスの妥当性を問う。製品設計と安全性評価プロセスの根本的な欠陥を明らかにし、同様の事例の再発防止に向けた規制見直しと機能性表示食品の安全性評価基準強化を訴える内容。

株式会社薫製倶楽部（岡山県都窪郡早島町）は、 小林製薬 紅麹事件 における科学的・法的論点を広く社会に提示することを目的として、「 紅麹事件 研究報告」シリーズの発信を継続している。 第2報では、 小林製薬 が製品製造に使用した BP-412株 の製造上の特性-- 工業用変異株 であること、および 精製工程 が存在しなかったこと--が、 安全性評価 においていかなる問題を内包していたかを取り上げる。

NITE BP-412株は、ペニシリン・テトラサイクリン等の抗生物質製造に用いられる工業用変異株と同じ製法で作出された。 医薬品製造では発酵後に精製工程があり、副生成物は廃棄される。 しかし紅麹コレステヘルプは食品であったため精製工程が存在せず、発酵物がそのまま製剤化された。 食経験のない未知の副生成物を高濃度・長期にわたって摂取しうる構造が、製品設計上に存在していた。

これは安全性評価上の重要な検討事項となる。 ペニシリン・テトラサイクリン・セファロスポリン・エリスロマイシンなど、現代の主要な抗生物質の多くは、微生物の発酵生産によって製造される。 この際、生産効率を高めるため、自然界の野生株に変異処理（UV照射・化学変異原など）を施した「工業用育種株」が用いられることが多い。 抗生物質の製造において決定的に重要なのは、発酵の後工程--精製・抽出工程--の存在である。

変異株による発酵では、目的の主成分のほかに、多数の副生成物が産生される。 医薬品製造においては、これらの副生成物は精製工程によって除去・廃棄される。 最終製品には、主成分のみが、規格管理された純度で含まれる。 紅麹コレステヘルプは食品（機能性表示食品）として販売されたため、医薬品製造に課される精製・純化の工程が存在しなかった。

消費者が摂取したのは、精製された有効成分のみではなく、発酵物の全体であったという事実が確認される。 しかしBP-412株は、変異処理によって生じた代謝物の組成は、伝統的紅麹菌のそれとは異なる可能性がある。 その副生成物が何であるか--種類・量ともに--十分に同定・評価されないまま、製剤化が行われた。 この一連の指摘は、紅麹コレステヘルプの製品設計と安全性評価プロセスに根本的な欠陥があった可能性を示唆している。

工業用変異株BP-412を使用しながら、食品として販売するために医薬品レベルの精製工程を省略した判断は、未知の副生成物を消費者が摂取するリスクを高めた。 未知の化合物が長期間にわたって人体に取り込まれた場合、どのような健康影響が生じるかは予測が困難であり、事後的な健康監視が不可欠となる。 本報告書は、こうした科学的・法的論点を明らかにすることで、同様の事例の再発防止につながる規制の見直しや、機能性表示食品の安全性評価基準の強化を诉求している





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