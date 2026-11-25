さまざまなウェブサイトのログイン情報約20億件が、パスワードで保護されていないデータベースに収められ、インターネット上で閲覧できる状態だった。

が19日に公表した別のデータベースの記録も含め、合計で35億件を超えると報じた。 UpGuardが見つけたデータベースには約16億4000万件の記録があり、中国の国民識別番号や電話番号、学校の在籍情報などが含まれていた。

Fowler氏が調べたファイルの一部は、感染した端末から保存済みのパスワードなどを盗み出す情報窃取型マルウェアであるインフォスティーラーによるものとみられる。 仲介業者は、こうして集められた情報をまとめて買い付け、国やアカウントの種類ごとに小分けにして転売できる。 たとえば、特定の国のメールアカウントが欲しい買い手は、その国のデータだけを購入できる。 売り手は同じデータから何度も利益を得られる。

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筆者も米CNETでダークウェブを取材した際に、こうした取引の一端を目にした。 闇市場「Genesis Market」では、盗まれたアカウントを地域や種類で選んで購入できるようになっていた。 銀行、メール、ソーシャルメディアのアカウントなどが売られていた。 米司法省によると、2023年に当局が同市場を摘発するまでに、侵害された150万台超のコンピューターから盗まれたデータへのアクセスが売りに出されていた。

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Genesis Marketでは、パスワードを入力せずにアカウントにアクセスするのに使えるブラウザのクッキーも売られていた。 Fowler氏が見つけたデータベースにも、同様にログイン状態を維持するための「セッショントークン」が含まれていた。 ブラウザのタブを閉じ、後で同じページを開いてもログインし直さずに済むのは、こうしたデータが使われているためだ。